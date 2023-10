Nuevas tecnologías en espectáculos

En entrevista con "Martha Debayle en W", Héctor Padilla (PADA). Creativo, escritor y locutor en W Radio y W Deportes. Creador y guionista del podcast: “Dimensiones Oscuras” (TW: @eseauto // IG y Threads @elinstadepada).

ABBA Voyage

● ABBA, formado por Bjorn, Benny, Agnetha y Frida, y que cobró vida en Estocolmo en 1972, y cuyo nombre nace del acrónimo de sus integrantes, se desintegró en 1982, justo un año después del lanzamiento de su disco The Visitors.

● Lo que parecía una fantasía se volvió realidad cuarenta años después, justo cuando la banda presentó Voyage, su noveno disco, con el cual anunciaron el concierto digital, ABBA Voyage, en el que volverían a los escenarios de manera virtual.

● ABBA Voyage se realiza en el Parque Olímpico Queen Elizabeth de Londres. La premier fue el 26 de mayo 2022, estuvieron presentes desde Kylie Minouge hasta los mismos ABBA de carne y hueso. Se presenta siete veces por semana con la posibilidad de prolongarse hasta abril de 2026, cuando expire el permiso para el ABBA Arena.

● Según Bloomberg, ABBA Voyage es una de las producciones más caras de la historia de la música, con un precio de £140 millones de euros (alrededor de $175 millones de dólares ) antes del estreno del primer espectáculo en mayo de 2022.

● En 15 meses, el espectáculo ha generado más de 150 millones de dólares en ventas y vendió más de 1.5 millones de entradas.

● El lugar está lleno al 99% todas las noches y, con un precio promedio de entrada de alrededor de £85 ($105 dólares), el espectáculo gana más de $2 millones dólares a la semana.

¿Qué hace a este show tan especial?

ABBA Voyage Arena

● Ya que este espectáculo fue concebido desde cero, era imposible adaptarlo a una recinto existente, por lo que Stufish Entertainment Architects, diseñaron la ABBA Voyage Arena, un espacio para 3 mil asistentes con pantallas de 96 millones de píxeles, 100 kilómetros de cableado y 291 bocinas que escupen nada más ni nada menos que 870 mil watts de audio. Todo pensado para ser un espacio inmersivo.

Los ABBAtars

● La empresa detrás de los avatares fue Industrial Light & Magic (ILM), fundada por George Lucas en 1975.

● La banda fue literalmente escaneada; se digitalizaron sus movimientos corporales y sus gesticulaciones al cantar para crear una versión joven de ellos.

● Sus atuendos, cortesía de Dolce & Gabbana, también se digitalizaron. Esta obra de arte del mundo digital dura 100 minutos, pesa 120 Terabytes y corre a 25 Gigabytes por segundo.

Rora’s Odyssey

● Justo en medio del show, la banda hace un encore para “cambiarse de atuendo” y proyectan este corto creado por el colectivo londinense Shynola, en el que ilustran las canciones “Eagle” y “Voulez-Vous”.

● En este corto en 3D acompañamos a Rora en su búsqueda por un poder escondido. Su guía, una estrella de cuatro colores que resguarda los espíritus de los miembros de ABBA.

Las luces

● Este espectáculo cuenta con 30 mil luces controladas individualmente y 500 luces movibles, dando como resultado una experiencia nunca antes vista.

Hits musicales

● Aquí escucharás clásicos como “Waterloo” y “Thank You For The Music” hasta himnos del pop como “Mamma Mía”, “Chiquitita” y por supuesto “Dancing Queen”.

The Sphere, Las Vegas

● The Sphere en The Venetian Resort es un estadio esférico de música y entretenimiento en Paradise, Nevada, cerca de Las Vegas Strip y al este del Venetian Resort. El proyecto fue anunciado por Madison Square Garden Company en 2018.

● Su nombre completo es MSG Sphere y fue creada por Populous, con la finalidad de ofrecer a los usuarios amantes del entretenimiento una opción más para envolverse en una experiencia más profunda.

● Cuenta con capacidad para 18 mil espectadores y se conecta al complejo turístico Venetian a través de un corredor peatonal.

● El costo de entrada dependerá mucho de los eventos, pero se sabe que lo mínimo son 140 dólares. En el caso del concierto de apertura de U2 tienen un rango de 400 a mil 495 dólares (6 mil 960 a 26 mil pesos mexicanos), estos costos varían dependiendo del día y el asiento.

● Aparte de los conciertos, el recinto estrena en octubre una experiencia llamada The Sphere Experience cuyas entradas rondan entre los 49 a 129 dólares (852 a dos mil 244 pesos mexicanos).

● Sphere no sólo es enorme, sino que es la más grande del mundo ya que mide 112 metros de altura por 157 metros de ancho, todo sin perder la estructura esférica. Es la atracción con forma de bola más grande del mundo.

● Tiene capacidades 4D como viento y olores.

● Dentro de Sphere hay varias atracciones, como el teatro en forma de cuenco que posee una pantalla LED que tiene la mayor resolución a nivel mundial.

● El exterior está conformado por 1.2 millones de pantallas LED del tamaño de un disco de hockey. Éstas se programan y en conjunto son capaces de emitir imágenes a gran escala, simulando que es la Luna, o bien, aparecen escenas que rodean toda la esfera.

● De hecho, cada día y cada noche Sphere estará encendida a partir de su inauguración con imágenes alusivas a las efemérides o a las estaciones del año.

● El audio se reparte en más de 160 mil altavoces para que cualquier persona pueda escuchar sin importar su lugar. Los asientos son táctiles y vibran para adecuarse a lo que hay en la enorme pantalla, mismos que se acompañan de efectos 4D capaces de crear efectos climáticos y hasta olfativos.

● Este proyecto es único y contó con un presupuesto alto, el cual tuvo que ser ampliado luego de la pandemia por COVID-19. Éste ascendió a 2.300 millones de dólares.

● Es considerado un estadio, por lo que se podrán llevar a cabo eventos deportivos y, claro, de entretenimiento.

● U2 fue la banda encargada de inaugurarlo el 29 de septiembre con el espectáculo U2:UV Achtung Baby Live at Sphere.

● La banda musical, que cuenta en su historial con 22 Grammys, ofreció dos horas magistrales de rock, con imágenes en distintas dimensiones y de fondo una bandera y el horizonte de Las Vegas.

● Más de 18.000 personas acudieron al estadio, el cual acogerá bastantes shows semanales hasta mediados de diciembre.

● Al concierto de U2 asistieron estrellas como Paul McCartney, Oprah, LeBron James, Dr Dre, Dakota Fanning, María Sharapova, entre otras.

Toy Story Funday Football

● El partido de los Jaguars de Jacksonville contra los Falcons de Atlanta del domingo, marcó el intento más ambicioso de la NFL de llegar a los niños y a sus padres. La transmisión de la Semana 4 contó con personajes icónicos de la película, incluidos Woody y Buzz Lightyear.

● Los jugadores de la NFL de la vida real se transformaron en varios personajes de la franquicia que generó más de $3 mil millones de dólares en taquilla.

● En lugar del estadio de Wembley, el partido animado de ESPN se jugó en el cuarto de Andy y también contó con videos instructivos para enseñar a los niños las reglas del fútbol y conversaciones pregrabadas con estrellas de los Jaguars y los Falcons.

● Incluso hubo un espectáculo de medio tiempo, con el personaje Duke Caboom, quien hizo un salto en motocicleta.

● Beyond Sports, propiedad de Sony, tomó datos de seguimiento de juegos en vivo para recrear el juego con los personajes animados.

● Si bien la transmisión tradicional del juego de la NFL se realizó por ESPN+, los espectadores de Disney+ y NFL+ también tuvieron la opción del partido animado.

● ESPN Creative Studio diseñó los dibujos animados de los jugadores de fútbol del juego, y los jugadores están animados por Beyond Sports.

● Por primera vez, Beyond Sports tuvo dos sistemas de seguimiento separados a su disposición: NFL Next Gen Stats con tecnología de AWS, que comparte datos posicionales de un solo punto basados en sensores, así como el seguimiento óptico Hawk-Eye que recopila 29 puntos del cuerpo, incluidas las extremidades. Esos datos de seguimiento de las extremidades permiten rienda suelta para crear puntos de vista animados en cualquier lugar del campo

U2-The Sphere

Residencia.

Sep 28 - Nov 4 | Dec 1 - 16, 2023.

25 shows en total.

10 millones de dólares por todas las fechas.

Más del 90% de la venta de boletos.

James Dolan, del Madison Square Garden, de Los New York Knicks de basketball y los New York Rangers de hockey.

Andan buscando vender el naming.

El plan es tener de cuatro a seis residencias por año.

Shows de premios, deportes pero tipo box, artes marciales mixtas, torneos de esports.

Rumores: Harry Styles, Phish.

Postcard From Earth, la película sobre la naturaleza dirigida por Darren Aronofsky será proyectada en Sphere de una a cuatro veces al día los días en que U2 no se presenta.

Venta de boletos: como con Adele y Taylor, primero fans.

En el caso de U2 hay membresías pagadas y eso te da acceso a un sorteo.

En el caso de las membresías no pagadas, es preventa.

Hotel y hospedaje.

https://www.u2zoostation.com

PRECIOS

140 dólares a 500 dolares.

Hay de 600, la RED Zone VIP que apoya a la fundación de Bono.

800 de los 17,500 asientos no tienen buena visibilidad, o sea las primeras gradas que son los más caros. Les regresaron dinero y les dieron acceso a una preventa para las fechas de diciembre.

CÁMARAS

Los autos colgados y a cámara en la mano Zoo TV.

La aceituna y la mitad de la M-Pop.

La garra en la gira 360 en el 2011 en el Azteca.

En 2017 regresaron al Foro Sol para celebrar el Joshua Tree.

PLAYLIST

Este concierto celebra los 30 años del Achtung Baby de 1991. Lo tocan completo pero campechaneando entre el Lado A y el Lado B.

Achtung Baby Part 1.

"Zoo Station".

"The Fly".

"Even Better Than the Real Thing".

"Mysterious Ways".

"One" (lyrical snippets of "Purple Rain" and "Love Me Tender").

"Until the End of the World".

"Who's Gonna Ride Your Wild Horses".

"Tryin' to Throw Your Arms Around the World".

Rattle and Hum Interlude.

"All I Want Is You".

"Desire" (with lyrical snippet of "Love Me Do").

"Angel of Harlem" (with lyrical snippets of "Into the Mystic" and "Dancing in the Moonlight").

"Love Rescue Me".

Achtung Baby Part 2.

"So Cruel".

"Acrobat".

"Ultraviolet (Light My Way)".

"Love Is Blindness".

Encore.

"Elevation" (with lyrical snippet of "My Way").

"Atomic City".

"Vertigo".

"Where the Streets Have No Name".

"With or Without You".

"Beautiful Day" (with lyrical snippets of "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise)" and "Blackbird").

Los conciertos de U2 siempre se aprecian mejor desde lejos.

Es una tornamesa

Willy Williams empezó el diseño desde antes de que terminaran la Sphere.

Director creativo desde hace más de 40 años

Marco Brambilla pone los visuales, collage 3D para "Even Better Than the Real Thing", con letreros de las Vegas, de Elvis.

Sientes que el techo se te viene encima, y luego es como si derribaran las paredes y estuvieras viendo el desierto

I still haven’t found what I’m looking for, video grabado en Las Vegas

Atomic City

Los visuales de esta canción son de ILM de George Lucas, y literal van destripando Las Vegas

Larry Mullen no va a estar en The Sphere, se está recuperando de una cirugía. Al parecer, tiene dolencias en los codos, rodillas y cuello. Solo sale en el video y grabó la canción Bram van den Berg from the band Krezip

Toy Story y la NFL

Domingo desde el Wembley Stadium: los Jaguares de Jacksonville contra los Halcones de Atlanta.

Desde el cuarto de Andy salen los monitos.

Chips en las hombreras de los jugadores y en el balón, y una cámara panorámica.

La garra toma el balón.

Slinky es el que mide si hay primero y diez, las cadenas.

Sí hubo glitches.

Show de medio tiempo de Duke Kaboom.

En marzo hicieron el NHL Big City Greens Classic. Los comentaristas serios, pero también haciendo alusión a la transmisión de Toy Story Funday Football.

Aaron Rodgers, de los Jets, declaró el año pasado haber consumido ayahuasca. Y los comentaristas dijeron que quién sabe si estaría viendo esos Ovnis pero que no sería la primera vez.

En 2016 salió el episodio Simprovised, con Homero respondiendo preguntas en vivo.