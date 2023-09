Vivimos la peor ola de violencia: Experto en seguridad internacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió un aumento en los asesinatos. En entrevista con Carlos Loret de Mola, el consultor y maestro en seguridad internacional, Carlos Matienzo Zamora, señaló que el Gobierno no es estratégico y hay una estabilidad peligrosa que nos habla de niveles de violencia altos, el país esta en el momento mas violento en toda la historia en tiempos de no guerra, “en cualquier momento pasa una desgracia, así ha sido todo el sexenio”.

Matienzo Zamora dijo que es una buena noticia que el primer mandatario reconozca los problemas, porque piensa que las cosas se resuelven con una reunión si sucede algo un día anterior, existen estados con serios problemas; aunque los niveles han disminuido de manera ligera se mantiene la baja en 3 y 5 por ciento, en algunos periodos esta estable entre los 22 o 23 homicidios por cada cien mil habitantes ya no son 26, aunque estamos lejos de lo normal en el mundo.

“En un día asesinan a 12 personas en Nuevo León, secuestran a 7 jóvenes en Zacatecas o pasa lo de Lagos de Moreno… es hasta que matan a 12 personas y el presidente se entera y quiere reaccionar”.

Sobre Chiapas informó que el sureste de México no solía ser tan atractivo para el crimen, pero ahora es grave por la trata de personas, el Estado no interfiere y no pueden permitir que se convierta en un Guerrero, las estrategias han sido fallidas, no tienen misión las fuerzas federales, se hacen presentes sin tener acciones, el crimen organizado está involucrado con la sociedad en forma de extorsión o de manera voluntaria.

Al ser cuestionado sobre Omar García Harfuch y su estrategia cuando fue secretario de Seguridad Ciudadana puntualizó que en términos generales si bajaron los homicidios en la Ciudad de México y la percepción de seguridad es menor, “lo importante es que él no lo hizo con la estrategia de seguridad de abrazos no balazos”, fue con inteligencia e investigación, desarticulo organizaciones completas, “sin duda creo que será su principal tema para competir”.