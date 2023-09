Javier Risco, periodista y locutor, nos cuenta su vida de viajero

En entrevista para Turismo W, Javier Risco, reconocido locutor que comparte programa con Gabriela Warkentin, llegó al espacio de "viajando con..." para mostrar su lado viajero fuera del periodistico.

Como periodista se le han propuesto distintos destinos para cubrir emisiones donde las locaciones son fuera de México, uno de sus primeros reportajes fue para un periódico.

La educación de Risco tiene como alma máter al Tec de Monterrey, pero antes de terminar la carrera se fue a estudiar a España, consiguiendo así una vista diferente en su área profesional.

Junto a un buen hombre hay una gran mujer, y su relación lo confirma, su pareja y ahora esposa comparte una historia llena de viajes y aventuras.

"Mi esposa es muy viajera, la conocí y estuvimos en una relación a distancia, ella estuvo estudiando en Venecia y Croacia, era un vaivén para visitarla. Esa situación me abrió panoramas, me cambió como persona, irla a visitar se convirtió en una manera de compartir la vida. Rubén me ayudaba a organizar mis visitas, sino me hubiera subido en el primer vuelo.

El dilema de la vida es coche o viajes, y pues ahí nos tienes empujando el coche pero viajando siempre..."