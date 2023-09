Titular de migración litiga su caso con dinero público: Emilio Álvarez

La crisis humanitaria de migración que estamos viviendo debiera ser ocupación de Francisco Garduño, pero lo que está haciendo es solicitar al juez de control la solución de su caso de manera interna, "el señor debería renunciar o al menos pedir licencia y no andar litigando su caso con recursos públicos", recriminó el senador Emilio Álvarez Icaza, al titular del Instituto Nacional de Migración vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servició público.

El senador recordó el caso del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez que dijo debería ser considerado un caso de crimen de estado, pues a los migrantes no solo no les abrieron la puerta, "alguien decidió dejarlos encerrados... y aún no se determina el daño y les propone una solución alterna, negociando como titular del instituto que les va a pagar".

Detalló que además de los 40 fallecidos hay 27 hombres y 15 mujeres con daños a quienes se revictimiza con la propuesta de Garduño, quien lleva a cabo una "estrategia de dilación para que la cosa se diluya en lugar de dar la cara".

Señaló que "van varias veces desde el senado que exigimos la renuncia de Garduño", pero ni sus jefes, el presidente o la secretaria de gobernación se lo han pedido "el presidente lo considera su amigo y la secretaria acaba de llegar".