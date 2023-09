Siempre hemos lidiado con la migración, pero no con estos números: Ferromex

"La migración no es un fenómeno nuevo, pero es difícil manejarlo... toda la vida hemos lidiado con eso, pero no con estos números", afirmó la directora de relaciones institucionales y Comunicación Grupo México, Lourdes Aranda en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, luego de que sus operaciones más importantes hacia la frontera norte fueran detenidas desde el día de ayer.

Ferromex, es la compañía e carga más grande del país desde, con 200 trenes atiende a los segmentos, granelero, automotriz, y todo tipo de mercancía en contenedores que van de puertos hacia la frontera norte, dando movilidad al 25% del transporte de carga, llegando incluso a Chicago y Canadá a través de su socio Union Pacific.

El día de ayer, las rutas del Bajío, Irapuato, Guanajuato, Aguascleintes, Torreón que llegan a Ciudad Juárez tuvieron que detener su marcha debido a los miles de migrantes que ocupaban la parte superior de los trenes.

Reconoció que, pese a la coordinación con la Guardia Nacional encargada de vigilar los trayectos migratorios, viajar en los trenes de carga es "sumamente peligroso, principalmente cuando tratan de subirse al tren, es común que sufran lesiones y tengan incluso amputaciones".

Asimismo, dijo, los migrantes corren riesgo al esperar en los patios de maniobra pues obstaculizan las operaciones, pueden ser atropellados.

"El incremento de migrantes ha sido inédito, y anteriormente no llegaban en tren hasta la frontera norte", por ello ahora dijo "la decisión se parar es para concientizar a los migrantes de que no es la manera de viajar, hay formas menos peligrosas que hacerlo en el ferrocarril", por lo que hizo un llamado para que se bajen del tren y utilicen otros medios, pues recordó que detener las operaciones "no aguantamos muchos días" y tienen compromisos por cumplir con sus clientes.