En entrevista con "Martha Debayle en W", Héctor Padilla (PADA), creativo, escritor y locutor en W Radio y W Deportes; creador y guionista del podcast: “Dimensiones Oscuras”, (TW: @eseauto // IG y Threads @elinstadepada) nos cuenta todo lo que debemos saber sobre Depeche Mode hasta el día de hoy.

● Depeche Mode se presentará el 21, 23 y 25 de septiembre en el Foro Sol como parte de su gira "Memento Mori Tour 2023".

● Los conciertos suelen durar dos horas y el setlist planeado cuenta con 23 canciones.

● Entre la lista se encuentran: My Cosmos Is Mine, Wagging Tongue, Walking In My Shoes, It’s No Good, Sister Of Night, In Your Room, Everything Counts, Precious, My Favourite Stranger, A Question Of Lust, Personal Jesus, entre otras.

● En otros conciertos de su gira han sorprendido con las canciones “Condemnation” y “Home”.

● "Memento Mori" también es el nombre de su último disco que salió en marzo del 2023.

● De acuerdo con Forbes, México, Depeche Mode ha vendido más de 100 millones de discos y ha tocado ante más de 35 millones de fans alrededor del mundo.

● Depeche Mode es un grupo británico de música Synthpop, New Wave, Darkwave, Tecnopop, formado en Basildon, condado de Essex en 1980.

● El primer nombre de la banda fue Composition of Sound. Se dice que vieron las palabras Depeche Mode en una revista francesa, por lo que decidieron adoptarlo como el nombre oficial, que en español significa ‘’moda pasajera’’.

● Vince Clark eligió a Martin Gore para unirse a la banda porque tenía un sintetizador Yamaha CS5.

● El 18 de junio de 1988, Depeche Mode concluyó su gira Music for the Masses con una presentación sold out en el Rose Bowl de Pasadena, California con una asistencia pagada de 60.453 personas, sin embargo, muchos no sabían quiénes eran.

● Dave Gahan, vocalista de Depeche Mode, sufrió una sobredosis el 28 de mayo de 1996 por su consumo excesivo de Speedball, droga conocida como ‘’bola rápida’’ que es una mezcla de cocaína y heroína empleada por vía intravenosa. Se dice que estuvo muerto por dos minutos, sin embargo, de camino al hospital los médicos lograron que su corazón volviera a latir.

● Memento Mori, su nuevo álbum fue escrito durante la pandemia por coronavirus y en español recibe el nombre de ‘’recuerda que morirás’’ debido a que aunque en sus canciones hablarán de temas como sexo y adicciones, el tema principal es la muerte. Cabe destacar que el nombre ya estaba seleccionado desde antes de la muerte de Andrew Fletcher, bajista de la banda.

● El tecladista de Depeche Mode, Andy «Fletch» Fletcher, murió después de sufrir una disección aórtica en su casa el 26 de mayo de 2022 a la edad de 60 años.

● En una entrevista para The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Shakira mencionó que para su canción Music Sessions #53 decidió utilizar el beat que Bizarrap le mostró porque le recordaba a la música de 1980, principalmente las canciones de Depeche Mode. Este tema alcanzó viralidad de forma internacional y ganó 14 Récords Mundiales Guinness.

● “People are people” fue uno de los temas de Depeche Mode que tuvo gran éxito en Estados Unidos. Fue utilizado como la canción principal de la cobertura de los Juegos Olímpicos de 1984 en la televisión de Alemania.

● La revista Q incluyó a Gahan en su listado de 100 Mejores Cantantes, dándole el puesto 73. Además, lo ubicó en el número 27 de los 100 Mejores Líderes de Bandas.

● INTEGRANTES:

Dave Gahan (vocales).

Martin Gore (teclado, guitarra, principal compositor).

Andy Fletcher (teclado, bajo, falleció 26 de de mayo 2022).

Vince Clarke (forma Yazoo con Alison Moyet y luego Erasure con Andy Bell).

Alan Wilder (sintetizador y tecladista, entra por un anuncio de periodico) de 1982 a 1995.

● DISCOGRAFÍA

Speak & Spell // 1981.

A Broken Frame // 1982.

Construction Time Again // 1983.

Some Great Reward // 1984.

Black Celebration // 1986.

Music for the Masses // 1987.

Violator // 1990.

Songs of Faith and Devotion // 1993.

Ultra // 1997.

Exciter // 2001.

Playing the Angel // 2005.

Sounds of the Universe // 2009.

Delta Machine // 2013.

Spirit // 2017.

Memento Mori // 2023.

PRESENTACIONES Y CONCIERTOS EN MÉXICO

● El día 22 de marzo de 1990 se presentaron en los Estudios Churubusco, invitados por Televisa y su estación de radio WFM para promocionar su reciente disco de aquel entonces, “Violator”. Interpretaron sólo tres canciones de ese álbum: “Personal Jesus”, “Enjoy the Silence” y “Policy of truth”. Fue más como un evento privado, ya que la asistencia fue de un aproximado de 150 personas y la transmisión por televisión se hizo días después con las entrevistas a los integrantes.

● 2 y 3 de diciembre de 1993, Palacio de los Deportes “Devotional Tour”.

● 1994, Monterrey, Teatro de la Fundidora, hoy Foro Coca Cola “Exotic Tour”.

● 4 y 5 de mayo 2006, “Touring the Angel” Foro Sol y estadio Arena de la ciudad de Monterrey, NL el día 7 de mayo.

● Tour of the Universe 2009.

● 2018 con el disco Spirit.

PLAYLIST

Just can’t get enough // 1981

"Just Can't Get Enough", tercer sencillo del Speak & Spell.

El primero en EUA.

Fue el último que escribió Vince Clarke y es el único video donde él sale.

Everything Counts // 1983

Habla sobre la avaricia de las grandes corporaciones.

Del tercer disco Construction Time Again.

A Question of Lust // 1986

Del quinto disco, Black Celebration

Sencillo con las vocales de Martin Gore, por segunda ocasión, después de Somebody.

Never Let Me Down Again // 1987

Sexto disco: Music for the Masses.

Habla sobre escapar de la realidad por cualquier medio: I’m taking a ride with my best friend.

Personal Jesus // 1989

Primer sencillo del séptimo disco, Violator.

Martin Gore se inspiró en el libro Elvis and Me de Priscilla Presley:

It's a song about being a Jesus for somebody else, someone to give you hope and care. It's about how Elvis Presley was her man and her mentor and how often that happens in love relationships; how everybody's heart is like a god in some way, and that's not a very balanced view of someone.

It’s no good // 1997

Segundo sencillo del noveno disco: Ultra.

Walking in My Shoes // 1993

Segundo sencillo del octavo disco, Songs of Faith and Devotion.

Video dirigido por Anton Corbijn (anton corban), censurado por MTV porque mostraba a 3 mujeres topless.

Precious // 2005

Del Playing the Angel.

Es sobre el divorcio de Gore y cómo sus hijos fueron testigos de todo el proceso y de cómo se sentía culpable de eso.

Wrong // 2009

Primer sencillo del 12 álbum, Sounds of the Universe.

About "comic reflections on a lifetime of mistakes, misdeeds and bad decisions”.

Ghosts Again // 2023

15 disco Memento Mori.

La muerte, la fragilidad y lo que hay después.