¿Cómo lidiar con la gente que interrumpe durante una conversación?

En entrevista con "Martha Debayle en W", Álvaro Gordoa, consultor en Imagen Pública, rector del Colegio de Imagen Pública; autor de los libros Imagen Cool, El Método H.A.B.L.A y La Biblia Godínez, (TW: @AlvaroGordoa // IG: @alvarogordoa // imagenpublica.mx) nos enseña a resolver interrupciones durante nuestras conversaciones cotidianas.

Cuentahabientes, agarren papel y pluma, porque les traemos un test infernal para ver si son de esos que andan interrumpiendo conversaciones o son de lo más educados y esperan su turno para opinar.

Getty images

TEST: ¿Eres de los que interrumpe? ¡Descúbrelo!

1. ¿Alguna vez has estado tan emocionado en una conversación que no pudiste evitar interrumpir a alguien para compartir tu punto de vista?

a) ¡Siempre! No puedo evitarlo.

b) A veces, pero trato de controlarme.

c) No, siempre espero mi turno.

2. ¿Cuál es tu reacción cuando alguien te interrumpe en medio de una historia emocionante?

a) Me enfoco en recuperar la atención y seguir hablando.

b) Lo dejo terminar y luego continúo.

c) Lo veo con sorpresa y espero a que se den cuenta de su error.

3. ¿Te consideras una persona impaciente en las conversaciones?

a) Sí, no puedo esperar para expresar mis ideas.

b) En ocasiones, pero puedo controlarme.

c) No, suelo ser paciente y escuchar a los demás.

4. ¿Has notado que tus amigos o familiares te han mencionado que tiendes a interrumpirlos frecuencia?

a) Sí, lo han mencionado varias veces.

b) Algunas veces me lo han señalado.

c) No, mis seres queridos no lo mencionan.

5. ¿Qué harías si estuvieras en una reunión donde todos se interrumpen constantemente?

a) Me uniría al caos y compartiría mis ideas de inmediato.

b) Intentaría establecer normas de comunicación más respetuosas.

c) Me mantendría tranquilo y esperaría mi turno.

Getty images

RESULTADOS

Mayoría de Respuestas A (a menudo).

- Si la mayoría de tus respuestas son "A", es posible que tiendas a ser alguien que interrumpe con frecuencia en las conversaciones. Esto podría deberse a la emoción o la impaciencia, y es importante ser consciente de este hábito para mejorar la comunicación.

Mayoría de Respuestas B (a veces).

- Si la mayoría de tus respuestas son "B", probablemente tienes un equilibrio en tu comportamiento de interrupción. A veces puedes interrumpir, pero también eres consciente de la necesidad de escuchar y respetar el turno de los demás.

Mayoría de Respuestas C (rara vez o no).

- Si la mayoría de tus respuestas son "C", es probable que seas una persona que rara vez o casi nunca interrumpe en las conversaciones. Esto puede indicar que tienes una buena capacidad de escucha y respetas el turno de los demás al hablar.

● Recuerda que estas respuestas son una indicación general y que el comportamiento en las conversaciones puede variar según el contexto y las circunstancias.

● Si te encuentras en la categoría "A" y deseas mejorar tus habilidades de comunicación, puedes trabajar en ser más consciente de tus interrupciones y practicar la escucha activa.

● Si estás en la categoría "C", es importante seguir fomentando un ambiente de comunicación respetuosa y asegurarte de que todos tengan la oportunidad de hablar.

Getty images

¿Eres de los que interrumpe? Así afecta tu imagen pública

1. Falta de respeto y cortesía: Interrumpir al hablar muestra una falta de consideración hacia los demás, lo cual refleja una falta de respeto y cortesía. Esta conducta puede dañar nuestra imagen pública, ya que proyectamos una actitud egoísta y poco preocupada por las opiniones y perspectivas de los demás.

2. Percepción de falta de empatía: Al interrumpir constantemente a los demás, transmitimos la idea de que no estamos interesados en escuchar y comprender sus puntos de vista. Esto puede afectar negativamente nuestra reputación, ya que se nos percibe como personas poco empáticas y centradas únicamente en nuestras propias ideas.

3. Pérdida de autoridad y credibilidad: Interrumpir al hablar puede socavar nuestra autoridad y credibilidad en diferentes contextos, tanto personal como profesionalmente. Al no permitir que los demás se expresen plenamente, se nos puede considerar como personas que carecen de controly confianza en sí mismas, lo que puede afectar negativamente nuestra imagen y reputación.

4. Dificultades en la construcción de relaciones: La interrupción constante puede dificultar el establecimiento de relaciones sólidas y saludables. Al no permitir que los demás se sientan valorados, es más probable que se alejen de nosotros, lo que puede limitar nuestras oportunidades de conexión y colaboración en diversos ámbitos.

5. Etiquetado como una persona irrespetuosa: El hábito de interrumpir al hablar puede llevar a que seamos etiquetados como personas irrespetuosas y poco consideradas. Esta etiqueta negativa puede extenderse más allá de situaciones individuales y afectar nuestra reputación en general. interrumpir nos ayuda a construir una imagen pública basada en el respeto y la consideración hacia los demás.

Getty images

Si tienes que interrumpir, esta es la mejor manera de hacerlo

No seas tú quien acapara o se roba la conversación, pero en caso de que lo tengas que hacer, a continuación, algunas recomendaciones:

● Siempre discúlpate al momento de interrumpir a alguien. Cuando te das cuenta de que has interrumpido a alguien, es esencial reconocer tu error de inmediato. Las disculpas muestran respeto hacia la otra persona y demuestran que eres consciente de que tu interrupción podría haber sido inoportuna.

● Una vez que interrumpes, tienes que darle paso a la persona que estaba hablando para que continúe su idea. Esto muestra que valoras su perspectiva y que estás dispuesto a escucharla por completo antes de continuar.

● Di que quieres mencionar algo, pero lo dirás cuando la otra persona termine. Esta técnica es una forma de equilibrar la necesidad de compartir tu punto de vista con el respeto hacia la otra persona. Al expresar tu intención de hablar más tarde, estás indicando que valoras la contribución de la otra persona y estás dispuesto a esperar tu turno. Además, esta estrategia puede motivar a la otra persona a ser más concisa en su intervención, lo que puede agilizar la conversación.

● Escucha activamente. Antes de interrumpir, asegúrate de haber comprendido completamente lo que la otra persona está diciendo. Escuchar activamente demuestra respeto y puede ayudarte a evitar interrupciones innecesarias.

● Prioriza lo importante. Reflexiona sobre si lo que planeas decir realmente es esencial para la conversación en curso. Si no lo es, considera esperar a un momento más apropiado para discutir tu punto de vista.

Getty images

S.O.S ¿Qué hacer cuando alguien te interrumpe?

Por otro lado, cuando tú estás siendo víctima de una persona que interrumpe constantemente, las recomendaciones son:

● Establece límites de forma asertiva. Por ejemplo: “Juan, gracias por tu aportación, pero permíteme terminar. Les estaba contando…”. Cuando te encuentres en una situación en la que alguien te interrumpe repetidamente, es fundamental defender tu espacio para hablar de manera respetuosa pero firme. Utilizar un enfoque asertivo, como el ejemplo proporcionado, te permite establecer límites claros y recuperar el control de la conversación sin ser confrontativo ni agresivo. Esto comunica tu deseo de contribuir y garantiza que tus ideas sean escuchadas por igual.

● Mantén el control emocional. Es importante mantener la calma y evitar reacciones emocionales excesivas. Mantén un tono de voz tranquilo y evita el sarcasmo o los comentarios negativos.

● Sé claro y directo. Expresa tu deseo de hablar sin interrupciones de manera clara y directa, pero sin ser agresivo. Por ejemplo: “Me gustaría poder terminar mi punto antes de que respondas”.