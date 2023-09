En entrevista con "Martha Debayle en W", Felipe Hernández, licenciado en Enfermería y Obstetricia por parte de la UNAM, CEO y Director de Grupo Salvando Vidas; es colaborador en la Alianza Contra la Muerte Súbita Cardiaca, iniciativa de la Sociedad Interamericana de Cardiología, (FB: gruposalvandovidas.com // TW: @salvando_vidas // IG: @gruposalvandovidas_oficial // Web: www.salvandovidas.com) nos explica cómo reaccionar ante situaciones que requieren atención médica de emergencia.

● Cada segundo sábado de septiembre es el Día Mundial de los Primeros Auxilios.

● Los accidentes son la primera causa de muerte y discapacidad a nivel mundial en niños y adultos. Esto se agrava por la falta de ayuda adecuada y oportuna.

● Las asfixias son la segunda causa de defunciones por lesiones accidentales en México, después de las lesiones de tránsito, con el 7.8 % de las defunciones por esta causa, sugiere el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA).

● El atragantamiento por alimentos representa el 13% de los casos, según el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA).

● El porcentaje más alto de atragantamientos entre la población de 0 a 9 años ocurre en casa con el 53.9 %, el 43.5 % en adolescentes y el 39% en adultos mayores.

● De acuerdo con ENSANUT, el 17.1% de las niñas y niños de 0 a 9 años tuvieron un accidente dentro de la escuela.

● Según el Consejo Nacional de Población CONAPO, en México los accidentes escolares son la tercera causa de hospitalización en menores de 6 a 10 años, lo que representa más de 30 mil niños lesionados. El 51% de estos accidentes ocurren en las primarias, el 34 % en secundarias, y el 15% en preescolar, estancias infantiles y bachillerato.

● Según datos del INEGI, cada 22 días muere un niño dentro de la escuela a causa de un accidente.

● En México, 12.3% de las niñas y niños de 0 a 9 años que tuvieron un accidente durante 2022 presentaron una limitación física o mental ocasionada por este.

● La principal forma de accidentarse de las personas de 10 a 19 años en el país durante 2022 fue a través de las caídas. Estas representaron 50.3% de los accidentes de personas de entre 10 y 19 años.

● Según los datos de Statista y el National Safety Council, en 2021 hubo 5 mil 325 muertes por atragantamiento en EEUU. Analizando esta cifra, la conclusión es que, de media, más de catorce personas perdieron la vida por un atragantamiento cada día.

● La OMS afirma que los ahogamientos son la tercera causa de defunción por traumatismos no deliberados y abarcan el 7% de todas las muertes relacionadas con traumatismos. Calcularon que cada año mueren por ahogamiento 236 mil personas.

● En México, el 70 % de las muertes por paro cardiaco ocurren en el domicilio y según la Fundación del Corazón, la formación de la población en RCP podría reducir hasta un 30% las muertes por paro cardíaco en algunos contextos.

● Según el INEGI, cada año se pierden aproximadamente 1.3 millones de vidas a consecuencia de los accidentes de tránsito en todo el país.

● De acuerdo con el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, en México los accidentes de tránsito se encuentran entre las 10 principales causas de muerte.

● Estadísticas del INEGI afirman que el domingo es el día de la semana en que se reporta el mayor número de víctimas en México, esto debido a las actividades domésticas que realiza la mayoría de la gente en este día.

● Según la Secretaría de Movilidad, el atropello es el tipo de accidente de tránsito que ocasiona más muertos, y el 45.9% del total de víctimas en incidentes viales son motociclistas.

Accidentes más comunes en el hogar:

● Caídas: Suelos resbaladizos o escaleras mal iluminadas son causas comunes.

● Cortes: Accidentes en la cocina u objetos afilados.

● Intoxicaciones: Ingestión de productos tóxicos o alimentos en mal estado.

● Quemaduras: Por fuego, agua caliente o sustancias calientes.

● Golpes: Tropezar con objetos o muebles.

● Atragantamientos y ahogamientos: Principalmente en niños pequeños.

● Electrocución: Por el mal manejo de aparatos eléctricos.

Accidentes más comunes en el trabajo:

● Caídas: Tanto en oficinas como en lugares de trabajo, las caídas son comunes y pueden resultar en lesiones.

● Laceraciones y amputaciones: Principalmente relacionadas con el uso de maquinaria y herramientas.

● Intoxicaciones: Exposición a sustancias químicas peligrosas en el trabajo.

● Electrocuciones: Causadas por el contacto con corriente eléctrica.

● Accidentes de tráfico: Si el trabajo involucra conducir, los accidentes de tráfico pueden ocurrir.

Hipotermia

● Hasta un total de 1,7 millones de muertes en 2019 estuvieron relacionadas con temperaturas extremas (356.000 por el calor y 1,3 millones por el frío), según el nuevo estudio de la Carga Global de Enfermedades que se ha publicado en la revista 'The Lancet'.

Paros cardiacos

● Según la OMS, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas por ECV que por cualquier otra causa. Se calcula que en 2015 murieron por esta causa 17,7 millones de personas, lo cual representa un 31% de todas las muertes registradas en el mundo.

● Formar a la población en RCP podría reducir significativamente el número de muertes por paro cardíaco, llegando a reducir hasta un 30% de las muertes por esta causa.

● El Instituto Nacional de Arritmias afirma que existe un 80% de posibilidades de que la persona llegue viva al hospital si se la reanima dentro del primer minuto.

¿Qué responsabilidad se tiene al brindar los primeros auxilios en un accidente?

● Existe la norma 132 bis donde se hace mención del apoyo solidario. El que tú brindes la ayuda como apoyo solidario con conocimiento, te protege la ley y hay que tener esto en cuenta.

● Por ejemplo, en Estados Unidos hay una ley que se llama del Buen Samaritano, la cual no es aplicable en México, esa ley dice que cuando tú brindas la ayuda, y que si en algún momento sale mal pero tú tuviste la intención de ayudar, la ley te protege, pero aquí en México no pasa eso, aquí la ayuda debe ser basada en el conocimiento. De aquí surge la importancia de la convicción de aprender Primeros Auxilios.

Dentro de los Primeros Auxilios ¿qué es lo mínimo que debemos saber?

● Evitar la hipoxia (asfixia).

● Evitar la hipovolemia (hemorragias).

● Evitar la hipotermia (pérdida de calor).

Las tres cosas que no deben faltar en un botiquín son:

● La perilla de succión.

● Las gasas o torniquete que es para el control de hemorragias.

● Sábana térmica.

¿Qué diferencia hay entre un Botiquín de Curación y un Botiquín de Primero Auxilios?

Botiquín de Curación: Es el que puedes comprar en el súper, que tiene alcohol, vendas, merthiolate, agua oxigenada y curitas. Es para heridas leves.

Botiquín de Primeros Auxilios: Este debe estar equipado para situaciones que pueden comprometer la vida. Debe incluir la perilla de succión, gasas o torniquete y sábana térmica, más el equipo que sepas usar como un desfibrilador.

La importancia de tener un desfibrilador en casa, escuelas y lugares de trabajo

● Es un dispositivo médico que identifica el ritmo cardíaco y puede estimularlo si es necesario, pero además hace una descarga eléctrica y revierte una arritmia maligna en caso de ser necesario, es muy parecido a los aparatos en las que dos paletas sirven para reanimar a un paciente en un hospital con parches externos, después de sufrir un ataque cardíaco.

● Pero, OJO, la atención oportuna extrahospitalaria es crucial para una mayor probabilidad de sobrevivencia.

● Si el paciente está en riesgo de padecer un ataque cardíaco, un desfibrilador, podría salvarle la vida y en su caso permitir que llegasen los paramédicos y/o los servicios de emergencia.

● Son VITALES estos desfibriladores que se tendrán que instalar en plazas públicas, parques, centros educativos, plazas comerciales y en todos aquellos espacios de alta concurrencia ciudadana.

¿En qué casos se usa?

● Se usan para revivir a alguien de un paro cardíaco repentino.

● Esto suele ocurrir cuando una interrupción de la actividad eléctrica del corazón provoca un latido cardíaco peligrosamente rápido (taquicardia ventricular) o un latido cardíaco rápido e irregular (fibrilación ventricular). Si tienes uno de estos ritmos cardíacos irregulares, tu corazón no bombea eficazmente y puede incluso detenerse.

● Cuando esto sucede, tu cerebro y otros órganos vitales no reciben la sangre y el oxígeno que necesitan, e incluso puedes morir si no recibes tratamiento en minutos. Cuanto antes se restablezca el ritmo normal del corazón, mayor será la probabilidad de que no tengas daños permanentes en el cerebro y otros órganos.

● La resucitación cardiopulmonar (RCP) después de un paro cardíaco puede mantener el flujo de sangre hacia el corazón y el cerebro durante un tiempo. Pero a menudo solo la desfibrilación puede restaurar el ritmo normal del corazón. Juntos, estos tratamientos pueden mejorar tus posibilidades de supervivencia

¿Cuáles son los 6 errores más comunes al dar primeros auxilios?

Verter agua oxigenada o aplicar saliva en una herida abierta:

- El agua oxigenada puede perjudicar los tejidos de la herida. Es cierto que las bacterias y gérmenes mueren, pero también afectas el proceso de curación.

- Las heridas tratadas con agua oxigenada tardan más tiempo en sanar y muestran cicatrices más grandes.

- En el caso de la saliva, la boca está colonizada por bacterias potencialmente dañinas que pueden causar una infección en la herida.

Qué sí debes hacer:

- Lavar la herida con agua y jabón neutro. La presión del grifo ayudará a eliminar la suciedad y residuos, mientras que el jabón desinfectará la zona.

Inclinar la cabeza hacia atrás para detener una hemorragia nasal:

- Al inclinar la cabeza hacia atrás toda la sangre corre por la garganta y el sangrado en realidad no se detiene. Con esta maniobra corres el riesgo de inhalar sangre y obstruir las vías respiratorias, resultando en asfixia.

Qué sí debes hacer:

- Lo ideal es inclinarte hacia adelante y aplicar presión en la nariz durante 5 o 10 minutos, hasta que el sangrado se detenga.

Poner hielo en una quemadura:

- Esto, al igual que los remedios populares más extendidos (como usar aceite, pasta de dientes o mantequilla), es un error absoluto.

- Hay que mantener la temperatura corporal, y el hielo hará que la piel pase de repente a estar demasiado fría.

Qué sí debes hacer:

- Se recomienda enfriar la zona afectada con agua corriente fresca durante unos minutos. Esto ayuda a limitar el daño ocasionado y a calmar el dolor parcialmente.

Mover a personas gravemente heridas:

- La víctima podría haber sufrido una grave lesión en la médula espinal y cualquier movimiento podría ocasionar un daño neurológico o parálisis.

Qué sí debes hacer:

- Lo mejor será que llames a profesionales médicos para que le atiendan.

- El único caso en los que es más apropiado mover a una persona herida es cuando se produce un incendio.

Poner agua caliente en un esguince:

- Si sufres una torcedura o esguince en algún hueso, lo peor que puedes hacer es exponerlo a una superficie caliente como una bolsa de agua templada. Esto hace que aumente el flujo sanguíneo en la zona, lo que puede empeorar la hinchazón.

Qué sí debes hacer:

- En su lugar, y como todo el mundo sabe, lo mejor es aplicar hielo.

El torniquete adecuado:

- Cuando una herida sangra, es posible que tengas la intención de efectuar un torniquete y lo hagas mal.

- Es esencial saber hacerlo correctamente, ya que corres el riesgo de que se produzca una isquemia (reducción del flujo sanguíneo en los tejidos del cuerpo humano que provoca la disminución de la cantidad de oxígeno y nutrientes en la zona afectada) y causar un daño permanente.

Qué sí hacer:

- Se aconseja presionar la herida con un trozo de tela, una camisa o cualquier material que tengas disponible para ejercer presión.

¿A dónde llamar en caso de emergencia?

911 EMERGENCIAS

56 58 11 11 LOCATEL

56 83 22 22 PROTECCIÓN CIVIL

57 68 37 00 ATENCIÓN CIUDADANA