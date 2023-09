Viajando con... Enrique Alcázar, locutor de noticias W

En la sección favorita de los radioescuchas W tuvimos en la sección "Viajando con..." Enrique Alcázar, talento W.

Corría el año de 1999 cuando enrique cubrió su primer cobertura gubernamental en Baja California Sur, donde conoció al ahora mandatario de México...

Recién me habían contratado como reportero, gracias a una oportunidad muy grande. Al regreso pensé que me despedirían, pero no, me salvé y seguí reporteando y viajando a distintas coberturas..."

Este viaje fue uno de los muchos que también fueron caóticos, y es que las coberturas noticiosas son muy impredecibles, son políticas, nacionales, internacionales, de alto impacto, es un trabajo que se disfruta mucha pero tiene su grado de complejidad cardiaca.

Pese a que el comunicador disfruta de hacer coberturas, indica que sus viajes personales son una pesadilla si él organiza el viaje, es algo que no disfruta, por lo que su pareja es quien se encarga de la organización, comenta que lo hace muy bien y ella sí disfruta organizarlos, cazar ofertas y hacer el itinerario.

"Muchos años cubrí presidencias de la república en coberturas, yo no me preocupaba por nada, sólo me enfocaba en mi trabajo, no en la logística, los disfrutaba mucho, no me preocupaba por nada..."