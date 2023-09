Todo lo que debes saber del programa "Faster way to fat loss"

En entrevista con "Martha Debayle en W", Isabel Gutierrez Iriarte, health coach por el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York, Diplomado y Certificación de Salud Funcional por el Instituto de Salud Funcional Mente-Cuerpo; coach certificada por el programa de Faster way to fat loss. Certificación de entrenadora de Indoor Cycling (IG: @the_healthy.you // WA: 5534332618) nos platica todo lo que conllevan el programa de reducción de peso.

● Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, aproximadamente el 75% de la población adulta en México tiene sobrepeso u obesidad. Además, alrededor del 35% de los niños y adolescentes también presentan estos problemas.

● En cuanto a las muertes por enfermedades metabólicas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor de 2,8 millones de personas mueren cada año como resultado de la obesidad o el sobrepeso.

● De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes, en 2021 se estimaba que aproximadamente 13.7 millones de adultos en México tenían diabetes. Esto representa alrededor del 10.3% de la población adulta en el país.

● Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar en obesidad en adultos entre los países miembros de la organización.

● Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), indicó que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en obesidad en adultos, después de Estados Unidos. Estos datos muestran la preocupante situación de obesidad en México y la necesidad de tomar acciones para combatir este problema de salud pública.

● En México, el 64% de la población consume tres veces más azúcar de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud que es 25g al día.

● Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2020, sugieren que en México el porcentaje de sedentarismo en la población de 20 años y más es del 41.7%. Esto significa que casi la mitad de la población adulta en el país no realiza actividad física de forma regular o no alcanza los niveles recomendados.

¿En qué consiste el programa Faster Way to Fat Loss?

Es un programa integral de salud basado en los siguientes principios:

ALIMENTACIÓN

● Se enfoca en alimentarnos con comida real, esto significa que nuestros alimentos sean naturales, sin procesar y sin azúcar refinada.

● Eliminamos lácteos, gluten, aceites vegetales y azúcar refinada (explicar por qué eliminamos estos alimentos).

● La alimentación en el programa se basa en contar macronutrientes: proteína, grasa y carbohidratos (explicar por qué la importancia de cada uno de los macros y qué función juega cada uno).

● Se consigue un equilibrio perfecto de macronutrientes para lograr un peso sano, una quema de grasa mucho más eficiente, así como conseguir masa muscular.

● Se implementa una estrategia que se llama ciclar carbohidratos para optimizar la quema de grasa. (explicar qué es y cómo se hace).

AYUNO INTERMITENTE

● Es algo que deberíamos hacer de forma natural: ayunar. Es decir, no comer nada durante un periodo prolongado de tiempo en una franja horaria que va desde la cena hasta el desayuno del día siguiente. Tenemos que dejar que nuestro cuerpo descanse sin ingerir alimentos al menos por 12 hrs.

BENEFICIOS DEL AYUNO INTERMITENTE:

● La quema de grasa en general aumenta, debido a los cambios en los niveles de insulina.

● Mejora tu sistema inmunológico.

● Mejora la resistencia a la insulina.

● Mejora la función cerebral.

● Pérdida de peso sin pérdida de masa muscular magra.

● La resistencia celular al estrés oxidativo mejora y la longevidad aumenta.

● La hormona de crecimiento aumenta: por lo que, el músculo se gana.

● Los marcadores inflamatorios mejoran: esto puede significar que la inflamación disminuye y las condiciones inflamatorias mejoran.

● Otro mecanismo en el que actúa el ayuno intermitente es la AUTOGAFIA: la autofagia es un proceso de limpieza celular en el cuerpo, en el cual las células se regeneran así dejando espacio para celular nuevas y sanas.

EJERCICIO

Buscamos que el ciclo de alimentación vaya de la mano con el ciclo de nutrición. Los días que ciclamos carbohidratos son lunes y martes que van de la mano con ejercicio HIIT, los días regular macro son los demás días de la semana en donde el consumo de carbohidrato es mayor y van acompañados de ejercicio de fuerza.

Dentro de la aplicación de FWTFL vas a encontrar la clase que te toca hacer al día.

Los ejercicios en la aplicación están diseñados para que los puedan hacer sin problema, nivel avanzado, intermedio y principiantes. Hay variaciones de bajo impacto para principiantes.

EJEMPLO:

LUNES: Día Low Carb más ejercicio HITT.

MARTES Día Low Carb más ejercicio HITT.

MIÉRCOLES: Día Regular Macro más ejercicio de FUERZA.

JUEVES: Día Regular Macro más ejercicio de FUERZA.

VIERNES Día Regular Macro más RECUPERACION ACTIVA.

SÁBADO: Día Regular Macro más ejercicio de PIERNA.

DOMINGO: Día Regular Macro y DESCANSO.

BENEFICIOS QUE TE DA EL PROGRAMA

● Mejor manejo del estrés: Es imposible vivir una vida 100% libre de estrés, pero sí existen herramientas para lograr drenar y manejar este estrés.

Los niveles altos de cortisol (hormona que se libera como respuesta al estrés) pueden ser la causa de aumento de peso, acumulación de grasa corporal, antojos de alimentos con azúcar, hambre, elevación de los niveles de azúcar en la sangre, pérdida de masa muscular, irritabilidad, así como ser la raíz de muchas enfermedades.

A través de un buen manejo del estrés, una buena alimentación y buenos hábitos de sueño podemos lograr bajar los niveles de cortisol.

● Se estabilizan los niveles de azúcar en la sangre: La insulina es una hormona que está totalmente relacionada con la pérdida de grasa y la salud metabólica, les hablo mucho de cómo mantener estos niveles estables y cómo implementar herramientas para lograrlo.

● Dormir bien: La gente que duerme mal, está comprobado que tiene los niveles de cortisol más elevados. Producen mayores niveles de grelina, hormona que dispara el hambre y reduce tu energía.

● Mejor composición corporal, es decir menos grasa y más músculo.

● Más fuerte al aumentar tu masa muscular.

● Más energía y mejor humor.

● Mejor equilibrio hormonal.

● Mejores niveles de azúcar en sangre.

● Claridad mental.

● Microbiota más sana y mejor digestión.

● Menos ansiedad por azúcar.

● Mejor calidad en piel.

● Combatimos inflamación celular.

● Aprendes a comer y a llegar a tus requerimientos para estar sano y fuerte.

● Mejor sistema inmune, al tener una microbiota sana y equilibrada.

● Crear hábitos saludables y sostenibles a largo plazo.

Al ser un programa integral de salud buscamos mejorar la composición corporal, pero poniendo siempre la salud como prioridad.