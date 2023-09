Mi pleito es con Cabeza de Vaca no con su kit de abogados: Santiago Nieto

"Cabeza de Vaca está prófugo de la justicia... la orden de aprehensión está vigente, no puede llegar al país, mi pleito no es con sus abogados, es con Cabeza de Vaca", señaló el ex titular de la UIF, Santiago Nieto, quien desmintió lo dicho su ex colaborador Carlos Monroy Vázquez, y afirma sus declaraciones fueron "por quedar bien".

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco", el encargado de despacho de la Procuraduría de Hidalgo, señaló a Francisco García Cabeza de Vaca de orquestar un embate en su contra y de citar a través de terceros a ex colaboradores para obtener información de él y su esposa Carla Humphrey.

Detalló con capturas de pantalla que el ex colaborador de la UIF, Carlos Monroy Vázquez envío mensajes a su secretaria particular para poder disculparse con él y admitir que "solo quería quedar bien".

Señaló que a Monroy le fue pagado avión y hospedaje para una supuesta entrevista de trabajo y "quiso aparentar lo que nunca fue", pues trabajó para la UIF solo por honorarios "cuando yo me fui de la UIF lo suben a subdirector" "veía procedimientos administrativos, nunca penales", colaboró con Pablo Gómez, pero "no pasó un examen de control de confianza".

Monroy, dijo Nieto, escribió a su secretaria que "el video está sacado de contexto y no di aprobación para que fuera publicado".

Por ello, señaló a Cabeza de Vaca de estar detrás de lo ocurrido, para culpar al presidente López Obrador de una persecución, cuando el ex gobernador de Tamaulipas dijo, "es un tipo que al día de hoy no ha justificado los 28 inmuebles que tiene en México y Estados Unidos... ni cómo su padre tuvo 600 mil dólares en efectivo, cómo las empresas de energía eólica se plantaban en sus campos".

Por todo ello señaló "que la oposición lo quiera pretender poner como el encargado de seguridad, es como aplicar el clásico de conta el crimen organizado más organización criminal".

El encargado del despacho de la procuraduría de Hidalgo, se dijo contento por el trabajo desempeñado e hizo un recuento de los logros entre ellos la batalla contra la Estafa Siniestra y haber expedido 1300 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios corruptos, entre los 10 ex funcionarios y presidentes municipales que han sido vinculados a proceso.

Habló de sus propiedades entre las que cuenta un departamento en Querétaro en donde dijo "está mi interés para el próximo año", pues pretende llegar al Senado de la República y para el 2027 buscar la gubernatura.

En tanto, sentenció "vamos a presentar denuncias y demandas en contra de Cabeza de Vaca y todo su kit de abogados, mi problema es con cabeza de vaca no con sus subalternos".