En entrevista con "Martha Debayle en W", Mario Guerra, psicoterapeuta, tanatólogo, coach ontológico, hipnoterapeuta certificado internacionalmente, conferencista y nuestro rockstar del amor nos cuenta las razones por las que mantenemos una relación en nuestra vida.

¿Por qué me quedé tanto tiempo en esa relación?

¿Alguna vez te has preguntado por qué te quedaste tanto tiempo en una relación que sabías que no era saludable? Esta pregunta la hacemos no como una forma de sentir arrepentimiento, sino con la genuina intención de comprender. Muchos dicen que no vale la pena mirar para atrás y que de nada sirve lamentarse, pero la propuesta de hoy es mirar para entender y entender para aprender. Hay quien se cierra a este aprendizaje bajo el argumento de “ya lo pasado, pasado”, pero frecuentemente eso tiene más que ver con evitar o evadir el dolor del recuerdo. Lo que hoy hablaremos es para ti, que te preguntas si la relación en la que estás hoy será adecuada. Para que en unos años no te hagas la pregunta que hoy planteamos acá: ¿Por qué me quedé tanto tiempo en esa relación?

¿De qué hablamos hoy acá?

La permanencia en una relación insatisfactoria o dañina es una experiencia común pero compleja. Todos, en algún momento, hemos sentido la inercia de quedarnos en una relación que sabemos que no es buena para nosotros. Esta situación puede ser aún más confusa y dolorosa cuando miramos hacia atrás y nos preguntamos: "¿Por qué no me salí antes?" Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Qué nos retiene? ¿Qué nos impide tomar la decisión de dejar algo que sabemos que no es saludable?

¿Por qué alguien se queda mucho tiempo en una relación que no parece ser saludable?

Cada uno tiene distintas razones y conviene que las tengamos claras. Me quedo porque necesito esto o aquello de esta relación o porque me da miedo esto o lo otro. Lamentablemente, muchas veces nos quedamos por razones que no nos quedan tan claras y entonces cuando miramos atrás, ya hemos pasado mucho tiempo atascados en la misma situación. No obstante, vamos a ver algunas causas comunes:

● Transformación gradual de la relación: La relación pudo haber comenzado de manera saludable y amorosa, pero con el tiempo, cambios sutiles y acumulativos pueden haber llevado a una dinámica dañina.

● Expectativas fantasiosas de mejora: La esperanza y la creencia de que las cosas mejorarán con el tiempo pueden ser poderosas. Pero si estas expectativas no están basadas en la realidad o si se mantienen a pesar de las evidencias en contra, pueden mantener a alguien atrapado en una situación insalubre.

● Dependencia emocional: La necesidad de aprobación, amor o seguridad puede hacer que te aferres a una relación, incluso si no es saludable. Esto puede estar vinculado a una autoestima baja o a una historia de relaciones problemáticas.

● Presiones sociales y familiares: Las expectativas y presiones de amigos, familiares o la sociedad en general pueden influir en nuestras decisiones. Esto puede incluir presiones para casarse, mantener una familia unida o cumplir con normas culturales o religiosas.

● Baja autoestima: La creencia de que no mereces algo mejor o que no podrás encontrar otra relación puede mantenerte atrapado. Esto puede estar relacionado con experiencias pasadas de rechazo o fracaso.

● Miedo al cambio: La incertidumbre de lo desconocido puede ser paralizante. La idea de cambiar una situación conocida por una desconocida puede ser aterradora, incluso si la situación actual no es saludable.

● Creencias personales: La percepción de la separación como un fracaso, o la creencia de que uno debe permanecer en una relación a toda costa, puede ser una barrera poderosa. Estas creencias pueden estar arraigadas en la educación, la cultura o las experiencias personales y pueden operar a un nivel profundo y a menudo inconsciente.

● Estar esperando el “momento adecuado”: A veces, la decisión de quedarse en una relación no es sobre la relación en sí, sino sobre el momento adecuado para salir de ella. Puede haber factores prácticos, como cuestiones financieras, hijos o compromisos laborales, que te hagan sentir que debes esperar. O puede ser una cuestión emocional, como la esperanza de que las cosas mejoren con el tiempo o el miedo a tomar una decisión precipitada. Si eres de los que temen equivocarse al tomar la decisión de irse, pregúntate si el error no será quedarte por más tiempo ahí.

Pero ¿cómo saber cuándo es el momento?

No hay un marcador universal que nos pueda decir que es momento de irnos o que vale la pena quedarse un poco más. Sin embargo, voy a darte algunos elementos guía que pueden ayudarte a considerar tu decisión:

● Escucha tus emociones: Si te sientes constantemente infeliz, ansioso, o incluso temeroso en tu relación, es una señal clara de que algo no está bien.

● Evalúa tus necesidades y límites: Reflexiona sobre lo que necesitas en una relación y si esas necesidades están siendo satisfechas. Si has establecido límites y se han cruzado repetidamente, es una señal de falta de respeto.

● Considera el esfuerzo y el cambio: Si has intentado trabajar en los problemas y no has visto cambios significativos o esfuerzos genuinos por parte de tu pareja, puede ser el momento de reconsiderar la relación.

● Identifica patrones de comportamiento dañino: Si notas patrones de comportamiento abusivo, manipulador o controlador, es una señal seria de que la relación no es saludable. Si tu pareja te hace bromas que a ti no te lo parecen, si minimiza tus sentimientos o incluso ignora tus necesidades también es un foco rojo.

● Escucha las voces de otras perspectivas: A veces, las personas cercanas a ti pueden ver la situación más objetivamente. Habla con amigos y familiares en quienes confíes y escucha sus opiniones. No es que vas a hacer lo que te digan, sino que a partir de sus comentarios tendrás más herramientas para evaluar.

● Descarta las opiniones extremas; es decir, la que te diga que dejes la relación y hundas a la otra persona o la que te diga que nunca te salgas porque sería el error de tu vida. Evalúa las que estén entre estos dos polos.

● Reflexiona sobre tu crecimiento personal: Pregúntate si la relación te está apoyando o impidiendo tu crecimiento personal y tus metas. Una relación saludable debe fomentar tu bienestar y desarrollo, no obstaculizarlo.

Aún sabiendo que la relación no es buena no es sencillo tomar la decisión de dejarla ¿Qué hago?

Salir de una relación, especialmente si se ha invertido mucho en ella, puede ser complicado. Saber que necesitas salir pero no saber cómo hacerlo es una situación común, aunque representa todo un reto. No hay una receta a seguir, pero aquí te ofrezco algunas recomendaciones que podrían ayudarte en este proceso:

● Planifica la conversación: Si decides hablar con tu pareja, planifica lo que quieres decir. Sé claro sobre tus sentimientos y tus razones, pero también sé compasivo y respetuoso. Eso sí, no busques necesariamente que esté de acuerdo o que te de permiso de marcharte. Que te quede claro el objetivo de esa conversación: ¿Vas a negociar o a comunicar una decisión?

● Considera tus opciones prácticas: Evalúa tus circunstancias financieras, de vivienda y otras consideraciones prácticas. Esto puede ayudarte a tomar una decisión que no solo sea emocionalmente correcta, sino también prácticamente viable.

● Establece límites claros: Si decides salir de la relación, sé claro sobre tus límites y mantente firme en ellos. Esto puede ayudar a evitar confusiones y conflictos adicionales. Límites para ti y límites para la otra persona.

● Cuida de ti mismo: Salir de una relación puede ser emocionalmente agotador. Asegúrate de cuidarte a ti mismo, tanto física como emocionalmente.

● Busca apoyo: Apóyate en amigos o familia que te ofrezcan soporte emocional y práctico en lo que enderezas el barco de tu vida.

● Considera la posibilidad de buscar ayuda profesional: En algunos casos, especialmente si hay abuso o violencia, puede ser necesario buscar ayuda profesional o legal. No dudes en hacerlo si sientes que es necesario.

¿Y si me arrepiento?

El miedo al arrepentimiento puede ser un obstáculo importante para tomar la decisión de salir de una relación. La preocupación de "¿Y si me arrepiento?" es comprensible, especialmente si has invertido mucho en la relación. Aquí hay algunas consideraciones y recomendaciones que pueden ayudarte a enfrentar esto:

● Reconoce el miedo: Admitir que tienes miedo al arrepentimiento es el primer paso. Reconocerlo te permite enfrentarlo de manera directa y considerar cómo podría estar influyendo en tu toma de decisiones.

● Reflexiona sobre tus razones: Haz una lista de las razones por las que estás considerando salir de la relación. Esto puede ayudarte a ver la situación con más claridad y recordarte por qué estás tomando esta decisión si alguna vez te sientes inseguro.

● Considera tus opciones: Recuerda que cada decisión tiene alternativas. Puedes explorar diferentes caminos y pensar en cómo cada uno podría sentirse. Esto puede ayudarte a sentirte más seguro en tu elección. A veces las otras opciones razonables ya están agotadas.

● Habla con alguien de confianza: Compartir tus miedos y pensamientos con un amigo cercano, un miembro de la familia o un profesional puede ayudarte.

● Dale tiempo y espacio a tus emociones: Es normal sentir una mezcla de emociones, incluyendo el alivio, la tristeza y el miedo. Permítete sentir estas emociones y date tiempo para procesarlas.

● Recuerda que el arrepentimiento es una emoción normal: El arrepentimiento no significa necesariamente que tomaste la decisión equivocada. Es una emoción compleja que a menudo surge después de tomar decisiones importantes. Puede ser útil verlo como una señal de que estás reflexionando sobre tus decisiones, no como un veredicto sobre ellas o una señal de que debes regresar a lo mismo.