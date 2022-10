Avala Senado militarizar seguridad pública hasta el 2028

“Hubo cañonazos de dinero para obtener los votos que militarizan al país”, fue el reclamo que hizo desde la tribuna del Senado, Julen Rementería del PAN durante la aprobación de la reforma constitucional que mantendrá a los soldados en la calles hasta 2028.

Los dichos fueron atajados de inmediato por el mismo líder morenista Ricardo Monreal, “es una infamia no presionamos a nadie ni mucho menos sobornamos”, aseguró.

Pero minutos antes de que arrancara la discusión, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, abandonaba el Senado entre bromas y risas asegurando que él no presiona a nadie, mucho menos amenaza, con esa vocecita que se carga no asusta a nadie.

Mientras que Ricardo Monreal comía galletas, prácticamente celebraba el tiro de gracia para el bloque de contención, desde antes de la votación pues los números legislativos le daban la mayoría calificada y pintaba otra historia.Y hasta dijo que de la ley Alito no quedó nada, porque la cirugía que le metieron la terminó sepultando.

Senadores del PRI y Miguel Ángel Mancera votaron a favor

Y así con los votos de algunos senadores del PRI y de Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, Morena consiguió la mayoría constitucional para aprobar un nuevo dictamen que prolonga la estadía de las Fuerzas Armadas hasta 2028 en tareas de seguridad pública.

Fue a las 10 de la noche con 19 minutos cuando se cantó la aprobación De 127 senadores 87 votaron a favor y 40 en contra, no hubo ninguna abstención. Y es que, conforme transcurría el debate se iban revelando poco a poco los senadores que votarían con Morena, como fue el caso del senador del PRD, Miguel Ángel Mancera.

“Yo no estoy hablando de militarización, estoy hablando simplemente de dotar a las Fuerzas Armadas de un marco jurídico en su actuación, eso es lo que queremos. Que no haya abusos, aquí está, aquí está que deber ser fiscalizada, aquí está el que debe ser subordinada, que debe ser complementaria, regulada, extraordinaria. Pero, que se mejoró el documento y que tiene adiciones importantes no lo pueden regatear. Yo voy a acompañar que tengan mejores condiciones y que tengan un marco jurídico mejor que el que hoy se tiene”, aseveró.

Sin embargo, el consenso que logró Ricardo Monreal, coordinador de Morena, al convencer a algunos senadores del bloque de contención para construir la mayoría calificada que necesitaba el dictamen para ser avalado, se vio empañado por el encontronazo que armó Lilly Téllez, senadora del PAN, que tildó de hienas a los legisladores de Morena y Rocío Abreu, senadora de Morena le respondió sacando intimidades al sol.

También, las desatinadas declaraciones del morenista Félix Salgado Macedonio, que acusó a Carlos Salinas de Gortari de la autoría intelectual del asesinato de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu, mientras su hija la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu hacía uso de la tribuna, le quitaron brillo al triunfo del presidente de la Junta de Coordinación Política.

“Una especie de crimen de Estado, a él lo sostengo, lo mandó asesinar Carlos Salinas de Gortari. Yo lo dije en el Senado, lo dije en la tribuna y lo sostengo. ¿Quién mató a Colosio?, también Carlos Salinas de Gortari”.

Enseguida, la expresidenta nacional del PRI y ex canciller, con elegancia y diplomacia reviró al legislador por Guerrero.

“Le respeto su punto de vista. Pero, no le permito que mencione a mi familia sin fundamento. Respecto de su pregunta, nadie quiere que México siga sumido en la inseguridad, en la violencia y en la impunidad. ¿Qué queremos?, policías civiles fuertes, capacitadas, que puedan hacer su labor, la que les toca y ¿qué queremos?, Fuerzas Armadas que hagan sus labores constitucionales y no estén haciendo labores que no deben hacer, para las cuales no están capacitadas”.

Antes, Lilly Téllez, senadora del PAN, al presentar un voto particular, encendió los ánimos de la mayoría legislativa. Inició su posicionamiento llamando a las y los senadores morenistas “bola de corruptos y ceros a la izquierda” y afirmó que “Morena es parte del crimen organizado”.

Les recordó que perjuraron que la Guardia Nacional iba a ser civil y los llamó “personas malas y de mala entraña”.

Acusó al presidente López Obrador de llenar de ‘cash’ a la élite militar, de traer al soldado raso de albañil y aseveró que militarizar a la Guardia Nacional es el fracaso de este régimen para pacificar al país.

Increpó al senador Napoleón Gómez Urrutia cuando intentó interrumpirla.

“Sentado y callado Napoleón y espere sus croquetas. Ustedes mañana van a andar llorando, porque los militares les dispararon a estudiantes, van a andar llorando porque los militares reprimieron una manifestación en las calles. Ustedes de Morena no van a votar como perros por huesos y croquetas, ustedes de Morena van a votar como hienas a la espera de las sobras apestosas que les avienta el presidente que pudre todo lo que toca”.

Las morenistas Malú Micher, Margarita Valdez y Lucy Meza, saltaron de sus escaños para protestar por la injurias, descalificativos e insultos lanzados por la panista.

“No somos perras ni hienas, no estamos coludidos con el crimen organizado”, replicó la senadora Margarita Valdez.

Dolida por los señalamientos, la senadora por Baja California, Lucía Trasviña, dejó su escaño para increpar frente a frente a Téllez.

- Yo no soy hiena, respétame, clamó Trasviña.- Eres una corrupta, afirmó Téllez.- Demuéstramelo, exigió la baja californiana.- Lo eres, encubres al crimen organizado, insistió la panista. - Están encubriendo al crimen organizado, es un Estado narco-militar el que van a hacer, afirmó la ex morenista.

La campechana Rocío Abreu, pidió la palabra para desvelar intimidades, traiciones y deslices de alcoba de la exconductora de televisión.

“Primero que nada no acepto señalamientos de una persona que tiene una doble moral y una cola ¡qué bueno!, aquí viene hablar de moralidad, cuando todos sabemos que es una mujer de ligerezas. Cada quien tiene el derecho de acostarse con quien quiera, yo tengo la culpa que se haya acostado con medio Azteca. Pero, al final de cuentas hay que tener la cola corta para tener la lengua larga y una mujer que le falla a sus propias amigas. Te manda saludos Maritza, por cierto. Desgraciadamente, uno a sus amigas no les anda bajando a sus maridos”.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, subió a tribuna para defender el nuevo dictamen, que rechazó sea una regresión o un retroceso.