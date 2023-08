FAM sienta precedente para próxima reforma electoral: José Antonio Crespo

El proceso del Frente Amplio por México ha salido muy bien, ha generado interés y se ha distinguido de Morena al incorporar por primera vez a la ciudadanía para apoyar a los aspirantes con la oportunidad de votar en urna, afirmó el analista, José Antonio Crespo, y resaltó que "el proceso opositor sienta un precedente para la próxima reforma electoral".

En "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, dijo que se logró dar mayor legitimidad al proceso por lo que espera que en un futuro las elecciones primarias se instituyan para todos los partidos, pues afirma "en esta ocasión lo hicimos como se pudo, con pocos recursos, todos los que participamos lo hacemos probono, no hay estructura, no hay pagos, no hay nada".

Destacó que el 80% de las firmas recibidas por Xóchitl Gálvez fueron ciudadanas, y su ventaja podría crecer con la declinación de Santiago Creel; "vamos a ver si van o no van a urnas".

Finalmente. confió en que el proceso en urnas que se llevará a cabo el 3 de septiembre de 9 de la mañana a 5 de la tarde, "las cosas van a salir muy bien, quien pierda va a levantar la mano a quien gane en el Frente Amplio por México".