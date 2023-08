Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes lamentan inseguridad para mujeres

Se realizó el último foro del Frente Amplio por México, con el tema de “El México para las Mujeres", en Mérida, Yucatán, en el que Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes expusieron las dificultades a las que se enfrentan las mujeres día a día.

Ambas senadoras y aspirantes a la candidatura presidencial, señalaron que se debe implementar un sistema para reducir la violencia contra las mujeres, ya que actualmente hay un déficit en la estrategia de seguridad y herramientas para que puedan desarrollarse plenamente.

Por su parte, Xóchitl Gálvez puntualizó que en la Ciudad de México el 61% de las mujeres han sido agredidas sexualmente, recriminadas y revictimizadas por estar solas en la noche; recordó que vivió en Iztapalapa, donde fue víctima de agresiones sexuales.

En su última intervención, Xóchitl Gálvez nombró a mujeres que fueron asesinadas, activistas y madres buscadoras.

“Me resisto a pensar que las mujeres no puedan salir a la calle sin sentir miedo y que, por el hecho de ser mujer, un hombre te quite la vida. Me resisto a que el gobierno deje en discursos los recursos para ellas. Ha llegado el momento de romper el viejo pacto patriarcal para crear uno nuevo. Valemos igual, un pacto sin adjetivos, este nuevo pacto es uno que garantice que podemos salir a la calle sin sentir miedo, uno que acompañe a las mujeres jefas de familia y que proteja a las niñas y jóvenes, un pacto para acompañar a las indígenas, profesionistas, trabajadoras, llegó la hora de romper con el techo de cristal”.