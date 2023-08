El fenómeno de los Reality Shows

En entrevista con "Martha Debayle en W", Álvaro Cueva, periodista y crítico de TV; columnista en Milenio Diario; conductor en Milenio Televisión, Canal 22, El Once y N+Media (TW: @AlvaroCueva // IG: @alvarocuevatv) nos explica cuáles son los reality shows con mayor impacto en el mundo y en México.

● An American Family es una serie de televisión estadounidense reconocida como el primer programa de reality show de la historia. Producida en 1971 y transmitida en 1973.

● ‘The real world’ fue otro gran éxito en MTV, donde además vimos a la primera persona con VIH en televisión.

● Big Brother está inspirado en el personaje de el Gran Hermano, de la novela 1984 de George Orwell.

● La huelga de escritores de Hollywood podría impulsar la demanda de programación sin guión, como los reality shows.

Reality shows más famosos del mundo:

1. Keeping Up with the Kardashians

● Se estrenó en 2007.

● Documenta la vida cotidiana de la familia Kardashian/Jenner.

● Actualmente tiene 20 temporadas.

● Hasta el 2019, las Kardashian-Jenner firmaron un acuerdo por 150 millones de dólares para seguir produciendo su reality show.

● Kris Jenner ganó 15 millones solo por ser manager de la familia.

● Cada una de la familia Kardashian-Jenner ganó alrededor de $930,000 por episodio.

● De acuerdo con Forbes, una temporada entera de Keeping Up With the Kardashians alcanzaba una audiencia de 1,13 millones de personas.

● Según Stylecaster, al inicio del reality show tenía un costo de producción de 6 millones de dólares por episodio y aumentó a 15 millones de dólares en la última temporada.

● De acuerdo con Variety, se estima que una mención de 30 segundos de cualquier marca en un episodio podría valer entre $500,000 y $1.5 millones de dólares.





2. The Voice

● The Voice es un concurso de talentos y competencia de canto estadounidense, fue emitido por NBC y ganador de un Emmy Award.

● Cuenta con 23 temporadas.

● Llegó a ser el programa más visto del prime time en EE UU, consiguiendo una audiencia promedio de 15,3 millones de espectadores.

● John Legend ha ganado más de $65 millones de dólares gracias al programa.

● Se estima que el presupuesto se excedió de 1.5 millones de dólares a $2.5 millones por episodio.

3. America's Next Top Model

● La primera emisión fue en 2003.

● Mujeres, aprendices de modelo, conviven en una casa y compiten para ganar la oportunidad de iniciar una carrera en el mundo de las pasarelas.

● La ganadora se lleva 100.000 dólares, una foto de portada con alguna revista famosa como y la representación de una agencia de modelos.

● El show fue creado y conducido por la ex modelo Tyra Banks.

● Actualmente hay 24 temporadas.

● Schwarzkopf, marca especializada en cuidado del cabello, tiene un lugar asegurado en cada sesión de fotos que se realiza dentro del show.

● En adición, reconocidas revistas internacionales como Nylon o Glamour también han participado del programa brindado las carátulas de sus publicaciones para mostrar a los ganadores de cada temporada.

4. American Idol

● Comenzó a transmitirse por Fox en 2002.

● Los jueces eran figuras como productores, cantantes o coreógrafos.

● Del show salieron cantantes de la talla de Kelly Clarkson y Carrie Underwood,

● Actualmente hay 21 temporadas.

● El final de la quinta temporada fue vista por 61 millones de personas, de las cuales 36,3 millones estuvieron viendo el programa durante las dos horas completas de emisión. Fue la noche con el rating más alto de la cadena Fox desde que se creó el canal en USA.

● Las votaciones del programa final obtuvieron más votos que cualquier elección presidencial en la historia de EE UU, con un total de 63,4 millones de votos y un acumulativo de 580 millones en un solo país.

● Según Billboard, American Idol recaudó en su última temporada 836 millones de dólares por ingresos publicitarios.

5. The Bachelor

● Debutó en septiembre de 2002 y es transmitido por la cadena ABC.

● El reality gira alrededor de un joven que es cortejado por 25 mujeres, el objetivo principal es que él elija a una de las concursantes como pareja.

● Durante las primeras 8 temporadas tuvo una audiencia cercana a los 10 millones de televidentes sólo en Estados Unidos.

● En un día, el reality show tiene aproximadamente una audiencia de 3.404.000 millones de personas.

● Tiene 27 temporadas.

● De acuerdo con Kantar Media, en la última edición, el reality show generó 86 millones de dólares por publicidad.

6. Hell's Kitchen

● Uno de los programas más vistos en la televisión gracias al chef británico Gordon Ramsay.

● Este concurso de cocina está basado en una serie del mismo nombre en Reino Unido.

● Esta serie se ha vuelto muy popular gracias al mal carácter del chef Ramsay.

● Se estrenó en 2005 y tiene 21 temporadas.

● De acuerdo con South Slope News, Gordon Ramsay gana alrededor de 225,000 dólares por episodio.

● Según Mashed, el platillo más caro que se preparó en el reality show fue la famosa carne Wellington de Ramsay con un costo de 63,95 dólares.

● Los comensales de cada capítulo no pagaban por sus comidas. De hecho, como compensación por su tiempo, cada comensal recibía $50 dólares.

7. RuPaul´s Drag Race

● El programa muestra a RuPaul en su búsqueda de la "Siguiente Superestrella Drag Estadounidense".

● Ru juega el papel de presentador, mentor y jurado principal, y cobra por ello $800,000 dólares por temporada.

● Tiene 15 temporadas.

● De acuerdo con una declaración de Miss Fame, se gasta en maquillaje hasta 1,000 dólares, mientras que por un vestido personalizado hasta 3,000 dólares.

● Se acaba de estrenar RuPaul´s DRag Race México a cargo de la drag queen Valentina.

● De acuerdo con un contrato obtenido por Reality Blurred, a los miembros del elenco se les paga $400 dólares por episodio en el que aparecen.

● El premio a la ganadora consiste en un suministro de cosméticos Anastasia Beverly Hills por un año y un premio en efectivo de 100,000 dólares.

Reality shows más famosos en México:

1. Big Brother

● Gracias a la asociación de Televisa con la productora Endemol, en el año 2002 llegó a las pantallas mexicanas “Big Brother”.

● Contó con 9 temporadas. En su mayoría eran ediciones regulares y algunas eran ediciones VIP en las que participaron famosos.

● 54 países tienen sus propias versiones.

● El final de la primera temporada de Big Brother México que se transmitió el 16 de junio de 2002 tuvo 35.7 puntos de rating, fue visto por 6 millones 585 mil 810 personas. El Rating promedio en horario prime time es de 12.8 puntos.

● Las expulsiones de Big Brother en vivo elevaron la audiencia promedio de los miércoles en un 120% a nivel nacional.

● Con la transmisión del programa incrementó en un 70% la audiencia de personas entre 13 y 25 años.

2. La casa de los famosos México

● Se estrenó el 4 de junio de 2023, por el canal Las Estrellas y la plataforma de streaming VIX

● El reality duró 10 semanas / 71 días

● La gala de estreno, según datos de Nielsen IBOPE México tuvo una audiencia de 12.7 millones de personas.

● Wendy Guevara ganó la edición con casi 20 millones de votos del público.

● Ganó 4 millones de pesos.

● 27.3 millones de visualizaciones tuvo una encuesta realizada en TikTok.

● 27 mil millones de views tuvieron los distintos hashtags que se usaron durante la temporada.

● 40.5 millones fue el total de votos para los cuatro finalistas.

● En su transmisión final el reality show tuvo más de 21 millones de televidentes.

● Se generaron 133 millones de votos durante los 71 días que duró el reality show.