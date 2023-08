La tendencia no miente, da el triunfo a Claudia Sheinbaum: Miguel Torruco

Todo está listo para el triunfo de la próxima coordinadora Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, afirmó el coordinador de equipo, de Claudia Sheinbaum, Miguel Torruco Garza, quien refirió que las encuestas de los diarios mexicanos, son “una tendencia no reversible”.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el diputado de Morena afirmó que “Claudia Sheinbaum será la persona que dará continuidad al proyecto del presidente López Obrador” ya que lleva un año encabezando las encuestas que “le dan 10 puntos de ventaja y hasta 20”.

Sobre las acciones de Marcelo Ebrard en contra de la ex jefa de gobierno de CDMX, señaló “no nos preocupa, decepciona la intención de rompimiento, porque todos cabemos en este gran proyecto de nación”. “Ebrard está pavimentando el camino de una ruptura, pero el proyecto sobrepasa a cualquier corcholata”.

Respecto al debate por las encuestadoras, dijo, “se le están cumpliendo todos sus caprichos, no puede decir que no hay piso parejo, no van a ganar en las mesas los que no pudieron ganar en las calles”. “Está negando al proceso de Morena y al proyecto del presidente López Obrador”.

Sin embargo, en caso de que Ebrard se llevara el triunfo dijo “en un remoto caso que se revirtiera el año de ventaja, por supuesto que estamos dispuestos a sumar y no dividir”.

“Pero la tendencia no miente, le ha dado la victoria a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, mismo que dijo convencido, se reflejará en el proceso de las encuestas y sus resultados luego del 6 de septiembre.