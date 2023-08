Formato de Foro de FAM no ayuda aspirantes: Valeria Moy

El formato del Foro del Frente Amplio por México no ayuda, imposible responder una pregunta ciudadana de ¿cómo resolver el problema económico, industrial, etc.? con un minuto para responder ¿Cómo le haces?, señala la directora del IMCO y moderadora del Foro sobre economía, Valeria Moy.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, detalló que el foro en el que participaron Beatriz Paredes, Xóchitl Gálvez y Santiago Creel, aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México fue "una cosa medio extraña", en donde "tienes que hacer lo mejor que puedas con todas las restricciones", en esta ocasión con el tema de economía y con "cosas imposibles de cumplir".

Sobre la pobreza, la respuesta fue "más programas, así como en la atención fortalecimiento del sistema de salud universal la cuestión es ¿Quién los paga?".

"No tengo por que defender a ninguno de los aspirantes", pero sobre lo dicho por Xóchitl Gálvez, quien "criticó que en algún momento trataron de poner plantas maquiladoras en el sur del país", les dijo "eso no va a funcionar porque la cultura del sur no es trabajar ocho horas seguidas metidos en una fábrica".

"Tiene razón, si hay una cultura distinta, no estoy diciendo ni mejor ni peor, no puedes meter a gente que no quiere trabajar ocho horas".

Y compartió que el más reciente proyecto de desarrollo del sur del IMCO contempla miel, café ecoturismo, porque el sur es distinto, no es de vocación industrial.