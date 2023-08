Mancera impugna resultados del Frente Amplio ante Tribunal Electoral

Miguel Ángel Mancera, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, impugnó este martes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los resultados del proceso interno del Frente Amplio por México para la selección del candidato presidencial, los cuales determinaron que el aspirante no pasara a la siguiente etapa por falta de firmas.

Al respecto, en el espacio de Así el Weso, Mancera explicó que en un principio le pidió al Comité del FAM que aclarara y le proporcionara información sobre dichos resultados, pero jamás recibió respuesta, por tanto dijo, ahora está en espera de que el Tribunal Electoral analice si tiene o no razón y le dé un principio de certeza.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el senador perredista aseguró que no tiene problema con el esquema del Frente Amplio por México, pues le parece que es adecuado jurídicamente, sin embargo dijo, tiene duda de la actuación del Comité, que es de donde está pidiendo las aclaraciones.

Por otra parte, descartó que los líderes del PAN, PRI y PRD, ya hayan decidido que Xóchitl Gálvez sea la candidata presidencial de la coalición y que todo el proceso sea parte de una simulación.

“En ningún momento le restaría méritos a Xóchitl Gálvez, porque es una persona que se está ganando a pulso sus simpatías (…) Tenemos claro que en las encuestas va arriba Xóchitl Gálvez, no era un secreto, pero yo he insistido mucho en que tienes que construir un proyecto o un movimiento donde todo el mundo sea importante, donde no te digan solo gracias por participar”.

Luego de que este tarde el Frente anunciara que el aspirante Enrique de la Madrid quedó fuera de la contienda al no alcanzar los apoyos suficientes en estudios de opinión que se han dado a conocer, Mancera agregó que el priista compartía su idea de que México necesita un Gobierno de coalición, y que impulsaría esa propuesta.