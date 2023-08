Tips & Tricks para evitar desperdicios en casa

En entrevista con “Martha Debayñe en W”, Mariana Orozco. chef, maestra de cocina desde hace 12 años, estilista culinaria, creadora de contenido para marcas, autora de Cocina mucho, desperdicia poco y ahorra más (ganadora del mejor libro de cocina Zero Waste en los Gourmand Awards), Sabor Mexicano: 75 recetas Tradicionales para tu Instant Pot. IG: @ marianaoe_// TW: @MarianaOE // talleresmarianaoe@gmail.com, nos trae los mejores tips para conservar por más tiempo sus alimentos y evitar desperdicios.

¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que van al súper, compran frutas y verduras frescas y de inmediato se les echan a perder, y tienen que tirarlas?

Según información del Índice de desperdicios de alimentos 2021, publicado por el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en 2019 se estimó un desperdicio de alimentos de 931 millones de toneladas. El 61% proviene de los hogares, el 26% del servicio de alimentos, el 13% restante proviene de supermercados o pequeños almacenes, el 8 % y el 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero están asociadas a alimentos que nunca se consumieron. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estima un desperdicio global de 1,300 millones de toneladas de alimentos, suficientes para alimentar a 2,000 millones de personas. En 2019, en América del Norte se desperdiciaron poco más de 167 millones de toneladas de alimentos: Primer lugar: Estados Unidos con 126 millones de toneladas de comida. Segundo lugar: México con 28 millones de toneladas de comida. Tercer lugar: Canadá con 13 millones de toneladas de comida. En México, de acuerdo con el Banco de Alimentos de México (BAMX), un tercio del alimento producido se desperdicia, lo que equivale a 38 toneladas por minuto, que bien podrían alimentar a 25.5 millones de personas con carencia alimentaria.

3 Causas que generan descomposición y desecho de alimentos en el hogar:

Deterioro de alimentos: Debido a un almacenamiento inadecuado, falta de visibilidad en los refrigeradores y necesidades alimentarias mal calculadas. Preparación excesiva: Las personas cocinan o sirven demasiada comida, y a menudo más de la que se puede comer una familia. Confusión en la etiqueta de fecha compra excesiva: Las ventas de productos inusuales y las promociones que fomentan las compras de alimentos por impulso y falta de planificación.

Getty Images

Según datos del informe Food Waste Report 2021, de las Naciones Unidas, estos son los alimentos que más se desperdician en el mundo: Frutas, verduras y hortalizas: Se desperdicia el 45% tanto en casa, como en el campo. Los tubérculos (papas, zanahorias, camotes) también se desperdician un 45%. *Esta pérdida también se produce en el transporte y en otros momentos del proceso alimentario. -Pescados y productos del mar: asciende a un 35%. Cereales: de acuerdo con la ONU, se desperdicia hasta el 30%. Carne: se desperdicia un 20%, cabe mencionar que su producción tiene uno de los mayores impactos en el medio ambiente. Lácteos: se desperdicia un 20%, debido a que la población desconoce la fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Diferencia entre fecha de caducidad y consumo preferente: Fecha de caducidad: Fecha límite en la que un alimento no es apto para su consumo desde un punto de vista sanitario. Consumo preferente: Fecha en la que un producto empieza a perder propiedades nutricionales, pero su consumo desde un punto de vista sanitario es perfectamente válido.

Errores al conservar alimentos:

Guardar todo en el refri y en cualquier lugar.

Dejar las lechugas y hojas verdes en bolsas, esto crea humedad y bacterias que las descomponen.

No revisar las etiquetas de los productos, ya que en estas vienen las instrucciones de conservación de cada producto, así como también su fecha de caducidad.

Juntar alimentos crudos con alimentos cocidos, ya que se pueden traspasar bacterias.

Dejar los alimentos en sus empaques, lo mejor es guardarlos en recipientes de vidrio.

Llenar el refri hasta el tope, ya que dificulta la circulación del aire frío entre los alimentos y por tanto que se enfríen todos parejos.

Tips para conservar mejor los alimentos en casa: Las cebollas deben estar en un ambiente seco, no olvides retirar la primera capa, ya que la falta de aire hace que se pudran. Envuelve los aguacates en papel, sobre todo si están verdes, ya que de esta manera maduran. Lava las verduras antes de guardarlas, así evitas que las invadan hongos y bacterias que provocan que se echen a perder. Evita congelar y descongelar los alimentos constantemente porque pierden nutrientes y aparecen bacterias. La mejor manera de quitar el hielo es pasar del congelador a la parte baja del refrigerador, para que los alimentos se adapten a la temperatura. Las papas y las cebollas no van en el refrigerador, se pueden guardar en una alacena. Si no ocupaste por completo alguna verdura (como el pepino) envuelve la parte que cortaste en una servitoalla y guárdala en el refrigerador. También puedes apostar por envolverlos en papel aluminio, de esta forma se conservarán frescos y crujientes por más tiempo. Para mantener las hierbas frescas, colócalas en frascos de vidrio en la puerta del refri y cúbrelas con una bolsa de plástico para evitar que se quemen con el frío. Desinfecta las fresas con un poco de agua y gotas de vinagre. Déjalas por unos 5 minutos y espera a que escurran, y guárdalas en el refri. Guarda los frutos rojos secos en un recipiente con una servilleta. Para que los aguacates no se oxiden rápidamente ponles gotas de limón, esto hará que conserven su sabor y se mantengan frescos, también aplica para las manzanas. Si las frutas están muy maduras, ponlas a hervir para hacer un té.

Getty Images

Los congelados se guardan en el congelador; las carnes, lácteos, huevos, frutas y verduras, en el refrigerador; y el resto, se almacena en la despensa. Se recomienda siempre conservar carnes y pescados en bolsas o papeles aptos para la congelación y siempre por separado. ¡El pan se congela! Guárdalo en bolsas especiales para congelar o en film plástico (plástico transparente que se pega).

Anatomía del refri, ¿dónde guardar qué? Estantes de arriba para abajo Primero: Alimentos ya preparados y lácteos. Segundo: Carnes y pescados. Tercero: Frutas y verduras. PUERTA: Estante 1: Mermeladas, mantequilla y huevos. Estante 2: Salsas y conservas. Estante 3: Leche, jugos y bebidas. Alimentos que debes mantener lejos del refri: Tomates: disminuye su sabor y consistencia. Albahaca: se marchita rápidamente. Déjala en agua fresca y lejos de la luz. Papas: se conservan en ambiente húmedo, pero no frío, ya que altera su sabor y textura. Sandía y melón: pierden sus antioxidantes. Miel: se cristaliza.