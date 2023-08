Autoridades esconden el fondo de años cruentos de represión: Abel Barrera

Vivimos un momento complicado en Guerrero, lamentablemente la violencia ha prevalecido, hoy vemos a grupos de la delincuencia empoderados y causando situaciones graves y dolorosas, afirmó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, quien señala dificultades para el acceso y consulta de documentación relacionada a violaciones graves de derechos humanos, por parte del Centro Nacional de Inteligencia, antiguamente Cisen, así como del Archivo General de la Nación.

"No hay garantía de la trasferencia de los archivos, debido a una serie de argumentos que no corresponden a la realidad, ellos manifiestan haberlos entregado, pero no es así", señaló en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco

Asegura que "hay una obstrucción por pate de los mandos militares para poder acceder a los archivos", pues luego de una solicitud de información al Archivo General de la Nación refirió que "el CNI solo ha entregado un archivo relativo al asesinato de periodistas y en este caso fue del homicidio de Manuel Buendía".

Señaló que la Ley General de Archivos, y la Ley General de Transparencia que no son acatadas por las autoridades.

Denunció la "desaparición de la información de casos de activistas, periodistas, líderes políticos, fichas como la de Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Clohutier, o de la Brigada Blanca, no se encuentran" y ello dijo "da cuenta de que se está escondiendo, o no se está permitiendo llegar al fondo de los años cruentos de la represión".

Finalmente, refirió "no podemos defraudar a los colectivos y sobrevivientes, existe un compromiso presidencial" de ahí el pronunciamiento a llamar al Centro Nacional de Inteligencia y al Archivo General de la Nación para que nos permitan acceder a sus documentos. No pedimos nada fuera de la Comisión de la Verdad".

Que las autoridades militares y del AGN "nos digan dónde están esos registros". "Hemos sido pacientes, respetuosos y tolerantes, pero no podemos continuar con este desgaste".