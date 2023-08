Actual Gobierno, igual que los anteriores: CNTE

En entrevista con Carlos Loret de Mola, José Luis Escobar, integrante de la dirección de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas, señaló que cuestionan la forma en la quieren imponer los libros de texto con un nuevo modelo educativo y aseguró que lo que hace el actual Gobierno es lo mismo que los anteriores.

Escobar dijo que la CNTE tienen más de una década trabajando en un proyecto de educación alternativa, el Gobierno que hablo de transformar la educación quiere imponer un plan de estudios sin capacitar a los docentes, sin un plan piloto y sin el consenso de los padres de familia.

Al ser cuestionado sobre si fueron aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador puntualizó que lo fueron cuando Chiapas sufría una embestida del PRIAN, en el momento donde había muertos y encarcelados.

“Surgía la voz de un mesías que decía que al llegar al poder quitaría de raíz la reforma educativa y le dimos el voto, no sin antes decir que no seriamos cola del partido del poder por que ya alertaban voces que sería lo mismo y hoy te puedo decir que vivimos la reforma Peña-AMLO, Peña Nieto no pudo ejecutar en materia laboral y educativa y ahora lo está haciendo este Gobierno”.

El 31, 1 y 2 de septiembre nuevamente la CNTE estará en el centro del país para intentar una mesa de negociación que fue suspendida por tres años, para exigir que se cumplan con los acuerdos, compromisos y minutas firmadas desde enero del 2018, finalizó.