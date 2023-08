En Así el Weso, Marco Fernández, investigador de México Evalúa, afirmó que los libros de texto gratuito que se pretende distribuir en las aulas de escuelas públicas y privadas del país, presentan serias deficiencias didácticas y hay reducción en su contenido, que de ninguna manera dijo, se observa en qué podrían contribuir como instrumento fundamental para que los docentes puedan atender la emergencia educativa que el país presenta.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el doctor también destaca que el contenido y lenguaje de los libros de texto gratuito de primaria, no corresponde a la edad de los alumnos a los que va dirigido, pues advirtió que van más encaminados hacia los docentes y padres de familia. Aseguró que en estos ejemplares, tampoco se recuperan los aprendizajes fundamentales de las asignaturas ni los materiales curriculares que fueron reducidos durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

Por otro lado en lo que se refiere a la controversia legal, Marco Fernández asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador miente y la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, le secunda su mentira.

“En mayo, uno de los cinco amparos que se otorgaron, la jueza le explicó a la SEP que no había publicado como dice la ley, los programas y los planes de estudio que son la base de los nuevos libros de texto, y si no hacían eso no podían mandar a hacer los nuevos libros de texto, además la juez dijo que tenían que mandar la prueba de que hicieron la consulta a miles de docentes para la realización de estos programas y planes de estudio y libros de texto”, dijo el investigador.

Señaló que cuando el Gobierno federal menciona que miles y miles de docentes fueron consultados para realizar los libros de texto, resulta curioso que al solicitar a la SEP la información sobre "dichas consultas", la dependencia la niega y reserva la información.