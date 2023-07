El ABC de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023

En entrevista con Martha Debayle en W, Geo González, comentarista deportiva, reportera, conferencista y bloguera. Aunque estudió diseño gráfico su pasión está en los deportes porque en toda su familia hay atletas (ella jugó voleibol en los 90).

El primer deporte que narró fue voleibol de playa. Comenzó en MVS Radio y luego en Televisa Radio. Colaboradora en Así́ las Cosas, de W Radio.

Paulina Chavira, asesora lingüística y conductora del pódcast Encanchadas, historias de futbol femenil. En 2017 logró que las camisetas de los jugadores de la Selección Mexicana de Futbol tuvieran acento, para el Mundial de Rusia en 2018. Fue editora de The New York Times en español. Colaboradora de Así Las Cosas.

Juntas realizan el pódcast del Mundial de Futbol Femenil 2023, Nuestra Cancha.

Datos Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023

● Sede: Australia y Nueva Zelanda

● Fechas: 20 de julio al 20 de agosto

● Equipos: 32

● Número de jugadoras: 736

● El balón oficial: Oceanus

● Canción del Mundial: Do It Again, de Benee (Nueva Zelanda) y Mallrat (Australia)

Títulos de la Copa Mundial Femenina:

Estados Unidos (4)

Alemania (2)

Noruega (1)

Japón (1)

● España, Estados Unidos e Inglaterra son los favoritos.

● México no está en el Mundial porque terminó en último lugar de su zona con tres derrotas ante Jamaica, Haití y Estados Unidos.

Cuánto dinero se les dará a las jugadoras de la Copa Mundial como premio

● Se aumenta tres veces el premio de hace 4 años (pero el varonil es cuatro veces mayor).

● En el Mundial de Qatar 2022 las selecciones masculinas se llevaron 440 millones de dólares, las selecciones femeninas en 2023 se llevarán 110 millones de dólares.

● Tras las negociaciones lideradas por el sindicato de jugadoras FIFPRO, cada futbolista participante recibirá al menos 30,000 dólares durante la Copa Mundial Femenina de este año.

● La FIFA pagará otros 61 millones de dólares en premios a las federaciones, quienes decidirán cómo dividirlos.

Remuneración por jugadora de acuerdo con la fase que llegue su equipo en el torneo:

Fase de grupos: 30,000 dólares

Octavos de final: 60,000 dólares

Cuartos de final: 90,000 dólares

Cuarto lugar: 165,000 dólares

Tercer lugar: 180,000 dólares

Subcampeonas: 195,000 dólares

Campeonas: 270,000 dólares

● En 2018, Sporting Intelligence reportó en un informe que el salario que percibía el futbolista brasileño, Neymar, equivalía al de 1,693 mujeres futbolistas de las siete ligas femeninas más importantes.

Récords de asistencia en estadios:

● Se han vendido más de 1 millón y medio de entradas a los estadios.

● 117,000 espectadores asistieron a los dos primeros partidos en Auckland y Sídney.

● El partido Australia – República de Irlanda tuvo la mejor asistencia a un partido de futbol femenino de los últimos 24 años.

● En uno de los FIFA Fan Fest se contaron 120,000 personas.

Europa no quiso pagar los derechos de transmisión a FIFA

● La FIFA le reclamó a países como Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, que las ofertas, comparadas con las del Mundial masculino del año pasado, no reflejaban el valor del juego.

● Las cifras de visualización del Mundial femenino son del 50% o 60% de la versión masculina, pero las propuestas son de 20 a 100 veces más bajas.

● Mientras los operadores pagaron entre 88 millones y 177 millones de euros por el Mundial de Qatar, sólo han ofrecido 8.9 por la cita de Australia y Nueva Zelanda.

Canadá en conflicto con su federación por reducir el apoyo

● En febrero las jugadoras de la selección canadiense se habían declarado en huelga antes de la Copa SheBelieves, para demandar a la federación canadiense (Canada Soccer) que dedicara los mismos recursos que los que destinó al equipo masculino durante el Mundial de Qatar.

● La Federación las obligó a jugar ese partido contra Estados Unidos.

● La capitana del equipo, (Christine Sinclair, la mejor jugadora de la historia de futbol de Canadá), tuiteó: En el corto plazo, estamos siendo forzadas a trabajar. Esto no se ha acabado.

● En marzo, Canada Soccer anunció que llegó a un acuerdo para igualar los incentivos por partido y premios por resultados de las selecciones masculinas y femeninas.

En España, 15 jugadoras renunciaron por malas gestiones del DT y la Federación apoyó al DT.

● Las jugadoras consideran que el equipo español sufre un estancamiento con los métodos y decisiones del seleccionador.

● La Federación dijo que “no iba a permitir que las jugadoras cuestionaran la continuidad del seleccionador nacional y de su cuerpo técnico, pues tomar esas decisiones no entra dentro de sus competencias”.

Francia pasó por lo mismo

● La capitana de la selección francesa renunció a la selección diciendo que el sistema actual está muy lejos de las exigencias que requiere el más alto nivel.

• Sudáfrica viajó gracias al dinero de la fundación Motsepe, que entregó 320,000 dólares para repartirse entre las jugadoras porque la Federación no quiso darles los premios de FIFA (30 Mil dólares a cada jugadora) porque se negaron a jugar un partido amistoso donde las condiciones eran pésimas.

• Zambia va en medio de la investigación por acoso y abuso sexual por parte del DT a las jugadoras.

• El presidente de la Federación de Colombia declaró que no cree en la igualdad salarial en el futbol.

La ruptura del ligamento cruzado es el enemigo del futbol femenil:

● Estados Unidos tiene 8 lesionadas.

● Inglaterra tiene 8 lesionadas.

● Alemania tiene 3 lesionadas.

● Francia tiene 3 lesionadas.

● Países Bajos 1 lesionada.

● Suecia 1 lesionada.

● Canadá 2 lesionadas.

● Nueva Zelanda 1 lesionada.

● Argentina 1 lesionada.

● Zambia 1 lesionada.

Estas lesiones están relacionadas con el ciclo menstrual de las jugadoras:

● Los cambios de concentraciones hormonales, principalmente de estrógenos y progesterona, provocan cambios estructurales y funcionales en el colágeno influyendo sobre ligamentos y tendones.

● Las hormonas aumentan la laxitud y disminuyen la fuerza, lo cual predispone un mayor riesgo a sufrir lesiones músculo-esqueléticas debido a la alta intensidad del entrenamiento, aún más si existen antecedentes de lesiones lo que las vuelve aún más vulnerables.

● En la fase menstrual es donde más se producen lesiones: el ligamento está más sensible en la fase menstrual y lútea, debido a un pico en la concentración hormonal.

● El mayor número de lesiones se dan en el periodo preovulatorio (días 10-14), momento en el cual el pico de estrógenos es más alto.

LA HISTORIA DEL FUTBOL FEMENINO

● La mujer ha tenido participación en el desarrollo y evolución del fútbol hasta ahora. Parece que en la Europa del siglo 17 era usual que las mujeres jugaran a juegos de pelota, especialmente en Francia y Escocia.

● Durante la Edad Media, en Gran Bretaña, estuvo prohibido.

● Tras siglos de persecución y prohibiciones contra el fútbol por su «naturaleza violenta», en 1863 en Gran Bretaña, se definieron normas para evitar la violencia en el juego con tal de que fuera socialmente aceptable para las mujeres.

● Mientras que algunos dicen que el primer partido oficial de fútbol femenino fue en Glasgow (Escocia) en 1892, no hay evidencia clara que lo confirme.

● En 1894, Netty Honeyball, una activista de los derechos de la mujer, fundó el primer club femenino, llamado British Ladies Football Club. Honeyball, declaró que con esto quería demostrar que la mujer podía emanciparse y tener un lugar importante en la sociedad además de representación en el Parlamento.

● El primer partido considerado oficial, fue en Londres, el 23 de marzo de 1895, organizado por el British Ladies Football Club. Fue un encuentro entre los equipos North y South en el campo del Crouch End Athletic, ante unas 10,000 personas, que terminó con la victoria 7 a 1 del North,capitaneado por Nettie Honeyball.

● En 1902, la Federación Inglesa de Fútbol prohibió el fútbol de mujeres y jugar contra equipos femeninos.

● En 1921, se negó a los clubes prestar sus estadios para disputar encuentros públicos para futbolistas femeninas.

● En la primera Guerra Mundial, como muchos hombres fueron reclutados por las fuerzas armadas británicas y partieron al campo de batalla, las mujeres se introdujeron en los torneos de fútbol.

● Sin embargo, al fin de la guerra, no se reconoció al fútbol femenino a pesar del éxito de popularidad que alcanzó.

● Esto llevó a la formación de la English Ladies Football Association.

● Tras la Copa Mundial de Fútbol de 1966 y el interés de las aficionadas creció a tal punto que en 1969 se dio la creación de la rama femenina de la FA.

● En 1971, la UEFA encargó a sus respectivos asociados la gestión y fomento del fútbol femenino.

Así, países como Italia, Estados Unidos o Japón llegaron a constituir ligas profesionales competitivas de fútbol femenino.

● En agosto de 2020 la Federación Neerlandesa de Fútbol KNVB autorizó por primera vez en la historia a una mujer a competir en un equipo masculino de fútbol. Se trata de Ellen Fokkema que a los 19 años será la primera jugadora en una liga masculina. La neerlandesa competirá en la cuarta división de Holanda. Ha jugado toda su carrera en el Foarút porque en Holanda está permitida la mezcla de chicos y chicas hasta los 18 años.