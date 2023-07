Competiré, cuando tiempos electorales lo maquen: Rommel Pacheco

Estoy compitiendo en los primeros lugares como diputado federal del PAN por Yucatán y en cuanto los tiempos electorales lo marquen participar por la gubernatura, compartió el ex clavadista olímpico, Rommel Pacheco en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Tras resaltar su labor como diputado federal por el PAN en la que se mantiene en los tres primeros lugares con sus iniciativas presentadas y aprobadas, afirmó que ha recorrido su estado rescatando las iniciativas de la gente y trabajando a través de talleres de emprendimiento, con su programa "Rommel tu vecino".

A través de éste dijo apoya a comercios en seguridad, lo que ha propiciado el crecimiento económico, pero reconoció que "falta mejorar el perfil de los yucatecos para que se puedan quedar con los mejores empleos".

Sobre la demanda que interpondrá en contra de la Conade, por la falta de apoyo a deportistas, el ex clavadista mexicano dijo que "se están reuniendo las pruebas y hay mucho que se puede hacer", pues señaló "independientemente de quien sea el titular de Conade, no debe pasar esto, se está trabajando, y no quiero atropellar el proceso".

Finalmente, aseguró "los jóvenes podemos hacer los cambios que merecemos sin miedo".