Se destapa Rommel Pacheco como aspirante gobernador de Yucatán

El clavadista y actual diputado federal del PAN, Rommel Pacheco, se destapó como aspirante a gobernador de Yucatán para los próximos comicios de 2024.

El legislador aseguró contar con el respaldo de su partido, además de algunos grupos empresariales y organizaciones sociales de Yucatán.

La organización México Elige ubica al clavadista olímpico en tercer lugar de las preferencias electorales.

“Estoy entre los tres primeros a nivel nacional en las encuestas, eso en el ámbito local obviamente me posiciona para poder contenedor por la candidatura, la gente me da su apoyo, su confianza, incluso, mucha gente me dice que llevo poco en la política y yo les digo afortunadamente no llevo mucho tiempo porque los que llevan mucho se malean mucho o no hacen las cosas bien. Yucatán está creciendo enormemente, pero no solo es crecer por crecer sino sostenidamente y además no se ve de todo reflejado en los yucateco”.

El diputado panista sostuvo que respetará los tiempos electorales y que en su momento iniciará su correspondiente campaña proselitista para gobernar al estado de Yucatán y que Acción Nacional ya le ha dado luz verde para contender por la candidatura yucateca.

“Es una gran responsabilidad y compromiso que tengo en esta competencia, soy bueno para competir y ojalá salga victorioso. Hace unos meses nos citaron los que tenemos posibilidades, nos dieron la apertura para competir y de levantar la mano y creo que es lo más justo y lo más sano en una democracia, que la gente decida quién es el que tiene la mayor posibilidad y quien los convence más más, así que yo estoy en esa carrera”

Rommel Pacheco dijo que, si les gustaría encabezar una candidatura del PRI, PAN y PRD, pero dejó claro en su equipo de campaña no quiere ladrones ni corruptos.

Entre los otros aspirantes al gobierno de Yucatán destacan: el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín; el otro priista ex diputado federal, Liborio Vidal; el alcalde de Mérida, el panista Renán Barrera y de Morena la senadora Verónica Camino Farjat.