Lilly Téllez no va a participar con el método que presentó Va por México

La senadora del PAN, Lilly Téllez, se bajó de la contienda de la oposición, su jefe de campaña, Roberto Gil, declaró en entrevista con Carlos Loret de Mola, que no se va a inscribir al método del Frente Amplio por México por que existen muchas dudas, pero si lo modifican podría considerar participar.

Roberto Gil dijo que la senadora del PAN sostiene lo que dijo en el vídeo que publico en redes sociales donde declinó al proceso, pero tiene la intensión de seguir trabajando por el país. Aseguró que ella quiere que sea transparente y es por eso que publico las 50 preguntas, pero no recibió ninguna respuesta.

“Si nos hubieran dado explicaciones o alguna definición que permita decir habrá algo más, hubiera sido diferente, pero nos dijeron el modelo es este, yo siento es muy apresurado”.

Al ser cuestionado sobre si Movimiento Ciudadano es una buena decisión para Lilly Téllez puntualizó que no tiene otra decisión, tiene que ser con la convocatoria de Va por México, “Si en este método no hay condiciones propias no va a participar”.