Si Ignacio Ovalle resulta responsable... que asuma las consecuencias: AMLO

El presidente López Obrador advirtió que si el ex director de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle, tiene responsabilidad en el fraude por entre 9 mil y 15 mil millones de pesos en la presunta compra de alimentos, tendrá que asumir su culpabilidad.

Reiteró que Ignacio Ovalle fue traicionado por los funcionarios de los que se rodeó, pues se confió de esos funcionarios que provenían de otras administraciones, y que conoce desde hace muchos años a Ovalle a quien no considera un corrupto pero al final de cuentas las investigaciones dirán quienes son todos los responsables y que si a él lo responsabilizan del desvío de recursos pues tendrá que asumir las consecuencias.

"El director de Segalmex confió en toda esta gente, la mayoría de partidos que no voy a mencionar, muy mal acostumbrados a robar, pero eso eso sí cuando se descubre , denuncia penal, nosotros no somos tapadera de nadie. Yo tengo una buena opinión de él, fue mi jefe cuando yo fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco hace más de 40 años. No lo considero una persona corrupta , pero si él también resulta que tiene alguna responsabilidad, tendrá que asumirla, cero corrupción , cero impunidad".

El jefe del Ejecutivo reiteró que ese asunto lo investiga la FGR y que no es encubridor de nadie y por ello 8 funcionarios de Segalmex ya han sido detenidos y que hay otros acusados pero hay jueces que no otorgan las órdenes de aprehensión necesarias.

No obstante, se comprometió a que la próxima semana acudirá a la mañanera el titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino para dar a conocer detalles del caso Segalmex.

Cuestionado si Ignacio Ovalle, quien fue separado de Selgalmex, sigue en el gobierno federal sin perder su prestigio, López Obrador respondió que sí que es Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, pero insistió en que no habrá impunidad.

"Está creo que en Gobernación, no sé si la FGR lo está culpando, la instrucción que yo dí y siempre he dado es que no haya impunidad para nadie, ni siquiera para mis familiares. Si yo fuera un corrupto, un encubridor ya me hubieran destruido. Quiero que venga el Secretario de la Función Pública y vamos a procurar que, aunque con el debido proceso y todo eso, se informe y no va haber impunidad para nadie tan es asì que ya están presos como 8 o 10".

López Obrador reprochó a los medios de comunicación magnificar este tipo de casos de su gobierno cuando en administraciones anteriores callaban y solo de manera muy esporádica se hacían denuncias.

El único reportero que pregunto este lunes, porque se acabó el tiempo para más, recordó al presidente que el periodismo que ahora él ataca es el mismo que denunció la Casa blanca de Peña Nieto, el caso Atenco, el caso Ayotzinapa entre muchos otros casos anteriores, pero López Obrador aseguró que antes los medios simulaban ser independientes y de vez en cuando revelaban los escándalos pero ahora el ataque a su gobierno es sistemático, día y noche, todos los días.

"Este periodismo que no le gusta es el mismo que descubrió las Toallas de Fox, (Toallagate), que denunció el caso Atenco, que reveló la corrupción de Juan camilo Mouriños en el gobierno de Calderón, el mismo que descubrió la Casa Blanca. -- No es el mismo, para taparle el ojo al macho de repente había alguna acusación esporádica, pero ahora es diario, aunque mientan, todos los días".

Casi toda su conferencia de prensa, el presidente habló sobre la corrupción, el mismo reportero que preguntó sobre caso de Segalmex, cuestionó también sobre las empresa que brindaba seguridad en la estación migratoria en Ciudad Juárez y a la que se responsabiliza de la muerte de cerca de 40 personas, cuando desde el 2020 se ordenó que no se contratara a este tipo de empresas de seguridad para resguardar dependencias públicas.

El tabasqueño contestó que no hay suficiente personal policial para cubrir todas las dependencias del gobierno y por ello, se siguen contratando en algunos caso a dichas compañías, además, aprovechó para negar que tenga alguna relación con el dueño de dicha empresa de seguridad como se ha difundido falsamente.

Se habló como cada lunes de los avances de las obras del Tren Maya ahora sobre el tramo 3. Además, se otorgaron reconocimientos a representantes de gasolineras que ofrecen precios justos y de tiendas de autoservicio que no han elevado sus precios de los productos básicos, consideradas como "aliadas de los consumidores".