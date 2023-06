En Salud Mental, empecemos por quitar estigmas: Juan Ramón de la Fuente

"Tras complicadas negociaciones, ayer se presentó y el proyecto de Protección a la Salud Mental en la ONU y luego de una larga discusión fue aprobado, valió la pena luego de algunos años", compartió el embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente y remarcó, "ahora hay que ver la resolución se ponga en práctica".

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, afirmó que "Quien tiene una condición mental no necesariamente está discapacitado; si recibe el apoyo necesario, medicamentos, terapias, apoyo comunitario, vinculación con sus similares, se reintegra a la sociedad en condiciones igualitarias".

Detalló que, como psiquiatra, desde su llegada a Nueva York hace más de 4 años pudo constar que el tema de salud mental estaba ausente de todas las discusiones en la ONU.

Sin embargo, dijo "estoy convencido de que muchas de las secuelas que son más duraderas y que pueden acabar afectando más la vida de las personas son en la esfera de la salud mental, viudas, los huérfanos, los sujetos a tortura".

“Por primera vez en su historia la Asamblea General de la ONU 🇺🇳 adopta una resolución sobre protección a la Salud Mental. Fue presentada por México 🇲🇽 y se aprobó por unanimidad”



Escucha 👇 la intervención del Emb. Juan Ramón de la Fuente

📺: https://t.co/I7duGGrZHU pic.twitter.com/0IqlA6g3G0 — Misión de México ONU (@MexOnu) June 26, 2023

Luego de plantear el tema en todos los foros pertinentes, buscando alianzas con países sensibles al tema, ayer se aprobó el proyecto, pero no sin la discusión ineludible de algunos párrafos, como el referente al derecho a salud sexual y reproductiva de las mujeres, que es parte de su salud mental, "algunos querían politizar el asunto, pero finalmente se adoptó por unanimidad; es un paso en la dirección correcta".

Compartió que "el primer punto es fundamental y no cuesta dinero, sino voluntad política es acabar de una vez y para siempre con estigmatización y segregación social de quienes padeces alguna condición mental o alguna discapacidad". "Si logramos avanzar en esto se da un paso en la dirección correcta y que cada país".

Lamentó el alarmante nivel de suicidio que a lo largo de 10 años consecutivos crece entre 2 y 2.5% de manera sostenida, señalando que parte del problema es que "los jóvenes necesitan sentir más libres para decir "me siento mal, estoy triste, estoy desesperados, ¿quién me ayuda? y que puedan decirlo sin que les genere aislamiento o bullying, que después no se lo quitan en años".