"Sí voy", confirma Beatriz Paredes

"Sí voy, con emoción y fortaleza", asegura Beatriz Paredes, luego de que se consideraran dos de sus propuestas, en le proceso de elección de candidato presidencial de opositor. "La primera la participación ciudadana y la segunda, votación directa que aunque no es tan abierta como lo hubiera deseado, habrá una especie de primarias".

La senadora del PRI aseguró en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, que la gente podrá optar no solo por una persona, sino por una propuesta. Y para reunir las 15 mil firmas que le solicitan para participar dijo que recurrirá a "organizaciones no gubernamentales, ambientalistas y exalumnos".

Incluso afirma que cuando Marko Cortés pidió un millón de firmas para el registro ella dijo que sí. "No tengo cola que me pisen y he ido sembrando buenos amigos", afirmó.

Detalló que se tiene que hacer un padrón en el que cualquier ciudadano puede registrarse, como cada precandidato y aspirante tiene que registrar 150 mil firmas, los ciudadanos dirán yo me adhiero a Beatriz Paredes, "no es necesarios que sean militantes de ningún partido".

Sobre las críticas dijo "respeto a Germán Martínez, tiene un criterio muy agudo" y le corrigió la plana diciendo "el mecanismo quedó muy plural" y afirmó que "Alejandro Moreno ya no se registró".