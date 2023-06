Proceso opositor será legal, no como el de Morena: Guadalupe Acosta

El proceso opositor tendrá un padrón ciudadano con quienes decidan inscribirse, es un proceso organizado por partidos y ciudadanos, legal, regulado por la ley, no hacemos lo que Morena; habrá debates que con Morena se prohibieron; la diferencia es que será un proceso transparente, argumentó el vocero del Frente Cívico Nacional, Guadalupe Acosta Naranjo, quien dio pormenores de cómo se conformará el proceso para elegir al candidato de la oposición rumbo al 2024.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, detalló que el proceso "no involucra el padrón de ningún partido", los ciudadanos que quieran participar deberán inscribirse en un padrón que permanecerá abierto dos meses y medio y cerrará una semana antes del 3 de septiembre, para publicarlo.

En la primera etapa, los aspirantes podrán inscribirse cumpliendo con los requisitos constitucionales, mostrando sus plataformas y un compromiso de unidad.

Habrá dos encuestas, la primera para ver quién rebasa las adhesiones, se arman debates, se hace una segunda encuesta y con tres punteros se pasa a otra etapa con debates y urnas para que la gente vote el 3 de septiembre en las 300 cabeceras distritales de todo el país, los ciudadanos votarán por las opciones que hayan llegado al final del proceso.

El Comité dijo estará compuesto por 13 personas 2 de cada partido y siete expertos electorales. Y adelantó que el miércoles se tendrá completa su conformación.

Agradeció a Sergio Aguayo afianzar la consulta ciudadana en elecciones primarias, no obstante, dijo "el renunció por que no habíamos aceptado los términos de referencia", y afirmó "tiene razón en no participar con partidos".