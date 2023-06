El proceso del Plan B electoral violó la constitución: Pedro Salazar Ugarte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el Plan B electoral del presidente. Pedro Salazar Ugarte, ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, declaró en entrevista con Carlos Loret de Mola que el papel que desempeño el Máximo Tribunal fue necesario ya que no cumplió con todas las etapas y el proceso para su aprobación violó la constitución.

Salazar Ugarte dijo que los ministros no ven el contenido del Plan B sino las leyes que no cumplió y puntualizó que no se dio el tiempo para leerlo, debatirlo y escuchar a las oposiciones.

“La propia reforma tenía muchos problemas de fondo… Nos muestra lo inconstitucional de otras reformas, la Ley de Ciencia y Tecnología que ya fue impugnada y otras más donde se violo toda la formalidad y reglas de un proceso legislativo constitucional".

El ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM aseguró que el papel que ha desempeñado la SCJN ha demostrado que tiene criterios independientes y da un buen mensaje al resto del Poder Judicial.