La tómbola del Senado fue indignante, pero no nos vamos a rebajar: Julia García

“Tengo claro que soy mucho más que mi cargo, aunque este es un golpe fuerte a mi proyecto de vida”, confirmó la magistrada Circuito adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Julia María del Carmen García González luego de conocer que su cargo salió en la tómbola realizada por los Senadores para la elección de jueces y ministros del 2025.

En entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola, la magistrada se enteró del resultado de la tómbola por la noche y decidió que no irá a la contienda, consideró que “definitivamente no es algo que me parezca inherente a mi experiencia”, de más de 30 años de labor.

Y señaló, “No me parece que la justicia pueda trivializarse y desconocerse la carrera judicial, afectando a miles de personas que quieren ser juzgadoras”.

Conocer el resultado de la tómbola dijo, “me provocó una mezcla de emociones, rabia, incredulidad, impotencia; un proceso de duelo personal que hemos de vivir”.

Aseguró que nunca ha hecho nada indebido y “tenía asegurada una ratificación, tengo casi 15 años y sería asegurado mi cargo hasta mis 75 años con garantía de inamovilidad e independencia”.

Y afirmó “soy una persona trabajadora que ha vivido de manera honesta con su sueldo. Tenemos prohibido cobrar por docencia o capacitación, son labores sociales gratuitas”.

Por ello, dijo, “esperamos y confiamos en que hay vías institucionales promoviendo amparos, acciones de constitucionalidad, controversias”, y que “la SCJN pueda tomar una decisión que acabe con la crisis institucional”.

Y adelantó que acudirán a las vías internacionales donde hay mucha jurisprudencia respecto al tema, con la posibilidad de revertir el proceso, “aunque el oficialismo dice que no hay nada que hacer”.