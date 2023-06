Cancelación de Normas Oficiales, no genera un vacío: Daniel Juárez Torres

Tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación la cancelación de 36 Normas Oficiales Mexicanas relativas a salud, el bioquímico dedicado a temas de salud pública, Daniel Juárez Torres puntualizó que “la palabra ‘cancelación’ es la que genera ruido y politización, pero es simplemente un proceso que establece la ley para la actualización de las NOM en México".

Especificó que las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son "tratados con reglas establecidas y claras para no tener una mala praxis"; específicamente en temas de salud, refirió, que el proceso de cancelación es un “procedimiento es normal, vamos a actualizarla las normas oficiales después de cinco años”.

En "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco afirmó “Nos debemos replantear cómo se están llevando a cabo y si vale la pena o no actualizarlas”. “Uno de los pasos importantes es la cancelación, que no implica que se dejen de seguir, pues la Ley de la Infraestructura de la Calidad, indica que no hay vacío, es el tramite a seguir, para que las siguientes puedan entrar en vigor”.

“No hay un vacío, mientras no exista la nueva norma mexicana, seguirán las otras... no van a desaparecer, salvo en el caso de algún tratamiento que ya no esté vigente”.

“Salvo que algún procedimiento o tratamiento que ya no esté vigente, por ejemplo, en el caso VIH, desde hace tres años cambiamos el principal antirretroviral que se usa, por uno de cuarta generación, y esa es una de las NOM que se actualiza, pero no quiere decir que los medicamentos ya establecidos vayan a dejar de utilizarse”, explicó.

Finalmente dijo que un Comité Normativo, junto con la Secretaría de Salud, serán los encargados de la actualización de las Normas, pues de hecho "hay algunas estaban ideadas con algún propósito comercial, eso también está generando disputa", señaló.