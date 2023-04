Diputados pretenden aprobar Ley de Ciencia en 'fast track': AMEXAC

Hay una convocatoria oficial para que las comisiones unidas de Ciencia de la Cámara de Diputados sesionen hoy, sin embargo, se habían comprometido a realizar 7 foros y solo se han llevado a cabo dos, ya hay un dictamen de algo que ellos consideran acabado, manifestó la presidenta de la Asociación Mexicana para el Avance de la Ciencia (AMEXAC), Alma Hernández.

En entrevista para "Así las Cosas" con Javier Risco, señaló que "los cambios son muy modestos en comparación con la iniciativa que presentó el Ejecutivo y persisten los cambios de fondo en comparación con el sistema actual, en detrimento de la ciencia mexicana".

Apuntó que "se ha hablado de que es para dar certeza al derecho humano de gozar de los beneficios de la ciencia, pero queda solo en letra, ser científico es una de las implicaciones del goce de este derecho, pero no el único".

"El primer cambio se refiere a la pluralidad incluyendo voces disidentes, sin embargo la transparencia en esta administración no es algo que les gusta mucho, se eliminaría la figura de un Consejo General y quedaría una Junta de gobierno, que sería presidida por la misma persona que dirija el Consejo General y quien elegiría a las ocho personas que le acompañarán".

Es decir "la toma de decisiones se centraliza en una sola persona que es juez y parte, lo que conlleva a que pueda haber menos transparencia, pues los otros integrantes de la Junta serían Semar, Bienestar, Defensa Nacional", señaló.

Asimismo, dijo "la nueva ley específicamente marca que no se pueden crear nuevos fideicomisos, por tanto no podrá realizar algunas funciones básicos" y el Sistema Nacional de Investigadores solo daría estímulos a instituciones públicas, no privadas, e impide ser a estos últimos ser directores de Conacyt.

Finalmente recalcó que tanto "diputados como senadores pretenden aprobar la Ley de Ciencia en fast track".