Las zonas azules del mundo: donde la gente vive más tiempo y es más feliz

Enrique Tamés, director de proyectos de Florecimiento Humano del Tecnológico de Monterrey. Coach certificado en Indagación Apreciativa por Case Western Research University. Ha sido investigador invitado en el Instituto Getty, en California y en la Universidad Loyola en Chicago.

● En la época preindustrial, la edad promedio de vida era entre 30 y 40 años. Ahora, el promedio mundial es 72.6.

● La francesa Jeanne Calment murió en 1997 a la edad de 122 años. Calment dejó de fumar a los 117, pero nunca dejó el hábito de beber una copa de oporto cada noche.

● Según un estudio reciente de la Universidad de Michigan, vivir en un entorno urbano puede afectar el rendimiento del cerebro hasta en un 20%.

● Según Procter & Gamble la vida en la ciudad hace que la piel envejezca un 10 por ciento más rápido que una rural.

La longevidad depende un 90% de circunstancias externas, y sólo un 10% de genes.

¿Qué son las zonas azules?

Un equipo encabezado por Dan Buettner (fondeado por National Geographic), buscó esos lugares en el mundo donde la gente vive más años en promedio. Una vez localizadas esas poblaciones, estudiaron cuáles fueron las variables que los llevaron no sólo a vivir más años, sino a vivirlos felices.

Estas zonas azules son:

1) Loma Linda, en el sur de California

2) Nicoya, en la costa pacífica de Costa Rica

3) La isla de Cerdeña, en Italia

4) Okinawa, en el archipiélago de Japón

5) La isla de Icaria, en Grecia.

¿Qué tienen en común estos lugares?

● Sus habitantes son más longevos, algunos llegan a vivir hasta los 100 años, en su

mayoría, más allá de los 90 sin enfermedades crónicas.

● Viven junto al mar, junto con sus consecuencias lógicas (alimentación, clima, altitud).

● La observación de los últimos 10-15 años de estas zonas muestran, no sólo a gente más longeva, sino a gente más feliz: con propósito.

● La gente adulta vive con significado. Los “viejos” en estas sociedades siguen siendo útiles y cumplen con funciones claramente establecidas, como, por ejemplo, educar a las nuevas generaciones.

Son sabios, se les consulta, cuidan a los demás, no son cuidados por los demás. No se les excluye, no viven aislados, siguen jugando un rol activo con las otras generaciones de la sociedad.

● Llevan una dieta primordialmente vegetariana y en ocasiones comen proteína animal.

Su alimentación es de bajas calorías. Siguen la costumbre de no saturarse de comida, sino de siempre “dejar” espacio (Hari hachi bun me, el principio confuciano de Japón): comer al 80%.

● Tienen relaciones amorosas y de amistad de largo plazo, muy largo plazo. En las amistades se invierte, no se intercambian, no se sustituyen, no se desplazan, se valoran en el tiempo.

● No existe la idea del retiro de sus labores. Siguen sin interrupciones con su vida productiva.

● Tienen pausas claramente establecidas en sus rutinas. Ayunos, días de rezo, de descanso, o meditación (mindfulness).

● Llevan una vida religiosa con un sentido profundo de comunidad.

● Hacen ejercicio cotidiano. No son maratonistas o deportistas de alto rendimiento, pero todos los días se mueven y en su rutina se ejercitan mucho: caminatas, escaleras, actividades. Pasan poco tiempo sentados.

Las investigaciones mostraron que las personas en estas comunidades tienen un claro propósito en la vida, y lo han tenido por mucho tiempo. Este propósito los ha inyectado de salud, y también de felicidad.

Los nueve puntos para vivir como en las Zonas Azules

1. Moverte. No necesariamente es ir al gym o a correr 10 kms diarios. Simplemente moverte más.

2. Ten un propósito. La gente de Okinawa lo llama “Ikigai” y la de Nicoya lo llama “plan de vida”; para ambos se traduce como el "por qué y para qué me despierto por las mañanas". Conocer tu propósito aumenta hasta siete años de expectativa de vida.

3. Timeout. Incluso las personas en las Zonas Azules experimentan estrés. El estrés conduce a la inflamación crónica, asociada con todas las principales enfermedades relacionadas con la edad.

Lo que tienen las personas más longevas del mundo (que nosotros no) son rutinas para deshacernos de ese estrés. En Okinawa se toman un momento para recordar a sus antepasados, los adventistas oran, las personas de Icaria toman una siesta y los sardos tienen su hora feliz.

4. Regla del 80 %. Deja de comer cuando estés 80 % lleno. Las personas en las zonas azules comen su comida más pequeña al final de la tarde o temprano en la noche y luego no comen más el resto del día.

5. Lleva una dieta con más comidas basadas en plantas.

6. Bebe una copa de vino diaria con amigos o tus alimentos (no puedes acumular las de la semana el fin de semana).

7. Tu familia es primero. Para ellos esto significa mantener a los padres y abuelos mayores cerca o en tu hogar. Se comprometen con un compañero de vida (que puede sumar hasta 3 años de esperanza de vida) e invierten tiempo en sus hijos.

8. Tu círculo correcto. Rodéate de la gente que lleve un estilo de vida sano.

9. Pertenece. Encuentra y pertenece a una comunidad espiritual, no importa su denominación.