Do´s y don´ts de los trends de maquillaje en redes

En entrevista con Martha Debayle en W, Alfonso Waisthman, celebrity makeup artist con 25 años en la industria del maquillaje y del entretenimiento.

IG: @waithsman // TikTok: @alfonsowaithsman // YT: @AlfonsoWaithsmanOficial

Facts:

● Los 5 países que más gastan en maquillaje son Estados Unidos, Japón, Brasil, China y Reino Unido. En LATAM: Brasil es el país que más gasta en cosméticos y México el segundo.

● De acuerdo con una encuesta realizada en México en 2020, las mujeres gastan 60% más en cosméticos que los hombres.

● Los mexicanos compran maquillaje en promedio 3 veces al año y se gastan más de 6 mil pesos en total, comparado con los gringos que gastan $313 USD, ¡en un mes!

● Solo el 27% de las mexicanas elige cosméticos de lujo, algunas los compran a veces y el 32% no los compra nunca.

● Recibir consejos de belleza y cuidado de la piel en internet es un volado: o encuentras una táctica infalible para el delineado perfecto, o acabas desperdiciando media base, echando a perder tus brochas o lastimándote la piel.

● Siren eyes, clean girl beauty y "soft girl” makeup son solo algunos trucos virales que hicieron que YouTube, TikTok, Instagram, sean las nuevas escuelas de trucos de maquillaje.

● Pero debes de tener mucho cuidado a quién le haces caso en cuanto a técnicas y tendencias, porque esta necesidad de los influencers de tener views y seguidores a costa de lo que sea, puede poner en riesgo la salud de tu piel: puedes lastimarte, quemarte, intoxicarte y dejarte marcas para siempre.

Trend: El exceso de productos

Vemos una aplicación de exceso de productos: corrector claro, corrector oscuro, rubor en crema, donde terminan con un clip editado con una piel perfecta, ¡esto es falso!

DON’T: - No puedes recomendarlo por la cantidad de producto en la piel, por la forma en la que están desperdiciando productos.

- El resultado final definitivamente no es el que te muestran.

- La mezcla de tantos productos para lograr un tercero solo hace que se contaminen y todos los procesos de inocuidad de los maquillajes a los que son sometidos para su venta al público, se van por la borda.

DO: - Para que un maquillaje quede perfecto se requieren de herramientas, técnica, tiempo y productos de calidad.

- Hay que saber las técnicas para saber aplicar los cosméticos.

- Hay que saber para qué es cada producto: correctores oscuros ocultan, los claros iluminan y destacan.

- Explora tu rostro: con la cara sin maquillaje decide cuáles son las zonas que quieres hacer más pequeñas y cuáles resaltar, porque los consejos en redes solo sirven para “disfrazarte” de ese influencer. Tu cara no es igual a la de esa persona, debes personalizar.

- Cada tutorial es diferente: algunos te dicen que pongas el corrector primero y luego la base, otros al revés. Sigue a los expertos en maquillaje.

Trend: Mascarillas de sangre menstrual

- TikTok llevó la belleza natural al extremo cuando las mascarillas faciales de sangre menstrual empezaron a ser tendencia. Influencers juraban que la sangre menstrual en la cara tenía beneficios para el cuidado de la piel debido a los nutrientes y las células madre.

DON’T: - Médicos y dermatólogos están en contra de la tendencia de la mascarilla menstrual y han afirmado que no es estéril y han instado a la gente a que no lo haga.

- La sangre menstrual puede contener muchas bacterias nocivas y sudor que no es adecuado aplicar en la cara.

DO: Hay muchas más alternativas naturales a las mascarillas elaboradas con células madre que han demostrado rehidratar e iluminar la piel.

Trend: Productos de belleza mezclados con alimentos

-Lipgloss o bases mezcladas con chocolate o cacao en polvo para lograr un color marrón.

-Café molido con serum para quitar las ojeras.

DON’T: - El café, el cacao y otros extractos de frutas o plantas tienen excelentes resultados en la piel, pero estos deben de venir de fábrica, no crearlos tú.

- Los cosméticos pasan por pruebas rigurosas para que no dañen tu piel, pero añadirle cocoa o café, caramelo o cualquier otro agente externo pueden contaminar tus cosméticos y, seguramente, causar reacciones como rash, tapar los poros, enrojecimiento y alergias.

DO: Adquiere productos que tengan esos ingredientes que estás buscando, ya sea para tener el color que buscas o los beneficios que cada ingrediente tiene.

Getty images

Trend: Tan - Touring

El bronceado artificial existe desde hace décadas y ha regresado.

Uno de ellos es como contorno facial semipermanente, también conocido como "tan-tour", que consiste en aplicar el bronceado falso en zonas de la cara que se contornearían o broncearían con maquillaje para crear un contorno semipermanente.

DON’T: - Utilizar en la cara productos de bronceado artificial destinados al cuerpo puede ser perjudicial, ya que las sustancias químicas de muchos de ellos no están pensadas para aplicarse en la cara.

- La inhalación excesiva de los vapores del bronceado falso también puede causar graves problemas de salud, lo que significa que esta tendencia debe abordarse con precaución, ya que la aplicación excesiva de bronceado falso en la cara puede provocar problemas de salud.

- Aunque no hay nada drásticamente malo en esta tendencia, sí que surgen antiguos debates sobre el uso excesivo del bronceado artificial, ya que puede dar un aspecto irregular y crear imágenes poco realistas de cómo deberían ser los rostros.

DO: - Aprende a hacer contouring con los productos adecuados: concealer oscuro, claro… brochas.

- Conoce tu rostro y las zonas que quieres ocultar y resaltar.

Trend: Pecas de henna

Con más de 132 millones de visitas en el hashtag #HennaFreckles, los fans de la belleza están optando por esta tinta semipermanente.

DON’T: - Es una tinta semipermanente. Si no sabes cómo colocarla, puede haber desastres catastróficos, visualmente hablando.

-Además, la henna no es para todo el mundo: puedes tener reacciones alérgicas importantes que lleven a consecuencias más graves como enrojecimientos, hinchazón y hasta ámpulas en la piel

DO: Si no tienes pecas de forma natural, acéptalo y no vayas con la corriente.

Trend: Cejas rasuradas, pestañas / cejas decoloradas

DON’T: Tocarte la zona de los ojos es muy peligroso porque la piel es muy delicada.

Si te rasuras las cejas puedes cortarte, corres el riesgo de irritación y hasta desarrollar cicatrices.

Lo mismo pasa con la decoloración: puedes desarrollar desde una reacción alérgica desde como hinchazón y comezón, hasta quemarte esa zona de la piel o perder las cejas permanentemente.

DO: Déjate las cejas en paz. Hay otros trucos si quieres desaparecer tus cejas, aunque eso sería para algún disfraz o caracterización: concealer, base.

Leer más: Tips para cuidar tu voz todos los días