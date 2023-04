INMI no puede desaparecer por decreto presidencial: Alberto Xicoténcatl

"Hay una confusión muy grande, no logramos entender qué es lo que va a suceder, pero el Instituto Nacional de Migración (INMI) no puede desaparecer por decreto presidencial, necesitamos un proceso legislativo por Ley, estamos mal acostumbrándonos a que las decisiones presidenciales no pasen por una discusión legislativa", afirmó el director de la Casa del Migrante de Saltilo, Alberto Xicoténcatl.

En el espacio de "Así las Cosas", con Gabriela Warkentin y Javier Risco, señaló que "en este tema tan complejo sería importante unir a todas las voces y rediseñar una estrategia migrante" "todo en este país y en materia migratoria se queda en cambios legislativos, pero nunca se implementan de forma adecuada estas leyes y como lo vimos en San Luis Potosí, la gente sigue siendo secuestrada abusada en estaciones migratorias,... tenemos una extraordinaria ley para estaciones migratorias y parecería que no tuviéramos".

"No veo una salida sencilla mientras México no se siente con Estados Unidos y Centroamérica a revisar un diálogo real".

"Estamos sumergidos en un momento bien complejo, se dice que somos independientes, se dice que somo independientes, pero seguimos subordinados a una política extranjera que está aplastando a esta gente".

"Veo muchas injusticias; lo que paso en Juárez es prueba de lo que ocurre", "en Piedras Negras una familia estuvo presa" y le compartió que "ni la experiencia con la delincuencia fue tan terrible como haber estado en la estación migratoria de Piedras Negras".

"Con estas palabras me quedo congelado y aterrado con una responsabilidad muy grande de seguir documentando y denunciando este tipo de situaciones", concluyó.