Hay que mantener la calma ante gripe aviar H5N1: Rafael Ojeda

El H5N1 es el virus que tiene en alerta a las entidades investigadores, pero yo llamaría a mantener la calma, los virus siempre han estado circulando entre animales y perronas, en particular los de influenza y aviares, afirmó el doctor en micología por la UNAM, Rafael Ojeda, en entrevista para "Así las Cosas" con Ibeth Parga.

Detalló que "el virus está muy bien adaptado a las aves, se mueve a través de migraciones de patos y gansos, distribuyéndose y adaptándose a las aves de corral, aves silvestres y mamíferos, que es donde surge la alerta ya que podría adaptarse a mamíferos como nosotros"; sin embargo resaltó que "si los mamíferos se infectan ya no pueden transmitir la enfermedad lo que ha limitado los casos en humanos, sin embargo, el riesgo existe, de ahí está la atención mediática que ha desatado la enfermedad".

Por ello resaltó la importancia de "a vigilancia epidemiológica" y que "los productores reporten cuando tengan casos en sus granjas", "si los casos se presentan en aves de corral, la totalidad de la población sería infectada por lo que se opta por el control sanitario".

No obstante, dijo no son las grandes granjas, sino "los sistemas de traspatio ocurren en donde ocurren prácticas de baja seguridad en la producción y consumo ahí tenemos que poner la mayor atención para el uso de buenas prácticas".

Reitero que "no se debe generar pánico", sino que continúen los programas de monitoreo y vigilancia de las autoridades, reconoció que "México tiene un buen sistema de monitoreo, tuvimos un buen aprendizaje con la epidemia de 2009"; no obstante, dijo que "se requieren más recursos para monitoreos más extensivos y extendidos, y favorecer la comunicación directa con los productores a los que se invita a mejorar sus prácticas de producción". Y sobre todo "mantenerse informados a través de fuentes oficiales, formales de carácter científico que no busquen el amarillismo".