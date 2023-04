Venta de Iberdrola no es nacionalización energética: Gonzalo Monroy

Ayer por la mañana Iberdrola anunció ante la bolsa de Madrid la venta de 17 plantas en México, pero no al gobierno mexicano, ni al Fondo Nacional de Infraestructura, a Banobras, Bancomext o Nafinsa; se las vendió a un fondo privado llamado Mexico Infrastructure Partnes, compartió Gonzalo Monroy en entrevista para "Así las Cosas" con Ibeth Parga.

El consultor especializado en energía señaló "imprecisiones del mandatario mexicano" quien al medio anunció en redes su reunión con el secretario de Hacienda, el subsecretario Yorio, el titular de la CFE, Manuek Bartlett y el CEO de Iberdrola Global, y "una participación falsa, pues las plantas son de Mexico Infrastructure Partnes".

Detalló que el fondo privado integrado por "varios ex funcionarios de administraciones anteriores, y algunos fondos institucionales de pensiones como el de Quebec".

El MIP, "hizo un levantamiento de capital que incluye a entidades mexicanas", pero que "el gobierno mexicano no está comprando absolutamente nada, está prestándole el dinero a un fondo privado que es quien va a ser el dueño de los activos".

"Esto no es ninguna nacionalización, CFE no es el dueño de estas plantas, sino operador y recibirá una contraprestación por operar estas plantas". "La energía generada no va para CFE, va únicamente Mexico Infrastructure Partnes que a su vez tendrá que pagar dividendos a las entidades mexicanas".

Aseguró que "no son planta chatarra, en muchos casos son las más eficientes e importantes del país", "es una ganancia para todos".

Y aunque la operación "no era necesaria", los rendimientos para las seis entidades financieras con el fondo de inversión podrán ser fijos o variables. Aunque para los mexicanos "no va a haber un beneficio real o tangible en términos de tarifas".

Recordó que Iberdola es el segundo proveedor más grande de energías limpias en nuestro país y que "no está abandonando México", "se queda con cinco plantas de generación de ciclo combinado, seis parques eólicos, y cinco parques fotovoltaicos".

Señaló que entre las plantas más importantes están las de Altamira, Monterrey, Tamazunchale y Oaxaca y la venta de esas representa el 35% del total de generación de energía en el país, lo que "termina siendo un buen negocio para Iberdrola que se quita dolores de cabeza para expansión en renovables en otros mercados" y concluyó "no avizoro ningún tipo de apagón".