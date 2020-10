El presidente de la empresa eléctrica española Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, señaló este miércoles que si el gobierno de México no quiere que siga invirtiendo allí entonces descarta iniciar nuevos proyectos en nuestro país.

En conferencia de prensa ante analistas para presentar los resultados financieros de la compañía y explicar las cuentas del grupo manifestó que las políticas energéticas las elaboran los gobiernos y, si el de México quiere recibir inversiones, Iberdrola lo seguirá haciendo, pero teniendo en cuenta el marco regulatorio.

“Tal y como decía no estamos haciendo las políticas energéticas las elaboran los gobiernos si están dispuestos a invertir podemos seguir adelante pero si no fuera así pues no podemos hace nada y creo que ahora mismo en México estamos completando la inversión que iniciamos hace algún tiempo hace algunos años y no vamos a iniciar nada salvo que el gobierno decida que quiere aclarar este tipo de políticas, entonces si el gobierno dice que no quiere que inviertan inversores extranjeros no lo haremos aunque si el gobierno quiere lo contrario entonces estableceremos un marco razonable tal como lo hemos hecho hasta ahora y seguiremos adelante con ello”, sentenció el presidente de ibedrola.

Además Sánchez Galán indicó que México tiene poco peso en el grupo, unos 10 mil millones de dólares, prácticamente el mismo valor de la compra de la eléctrica estadounidense PNM anunciada hoy (ocho mil 300 millones de dólares incluida la deuda).

“Pero en todo caso creo que representa muy poquita cosa en nuestra balanza, en nuestra aportación total dentro de las transacciones que estamos presentando aquí es casi el mismo tamaño que las inversiones que tenemos en México y México creo que son 10 mil millones y esta transacción es ocho mil o nueve mil millones”, dijo Ignacio Sánchez Galán.

Cabe señalar que al 30 de septiembre pasado, Iberdrola cuenta en el país con mil 314 MW instalados de tecnologías renovables y nueve mil 348 MW térmicos, principalmente ciclos combinados de gas.

Durante los primeros nueve meses del año las ventas crecieron el 5 por ciento, hasta alcanzar los 39.012 GWh, de los que la mayoría (29.611 GWh) se vendieron a la CFE.