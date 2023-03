Prefiero seguir luchando por la democracia fuera del INE: Edmundo Jacobo

Después de más de 14 años presenté mi renuncia, mi último día será el próximo 3 de abril "creo que las condiciones que se me pusieron al frente que me llevaron a emitir muchas opiniones de carácter persona sobre las intentonas de la reforma electoral que, en mi punto de vista son regresivas...para ser parte de eso", señaló el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo.

Por la "posición poco visible para blindar del lenguaje y la deliberación pública al Instituto... prefiero mejor salir y seguir luchando por la democracia, pero ya fuera del Instituto Nacional Electoral", afirmó en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

"Nunca pensé tener la oportunidad de llegar al INE, agradeció "para mi ha sido una causa y un privilegio tener la oportunidad de exigir el cumplimento de las reglas democráticas".

"Se dio que los recursos que había interpuesto eran solo para defender una chamba, se equivocaron". "La manera en que se eme estaba separando del cargo era completamente inconstitucional".

"Creo que es el momento en respeto a la institución de hacerme a un lado y seguir en la discusión, pero ya no desde el INE, estando ahí lo que haría sería exponer a la propia neutralidad que el instituto requiere".

"La secretaría ejecutiva implica una gran concentración... no tengo agenda clara me tuve que concentrar, no quería que pasara más tiempo y que se viera que mi decisión fuera reacción a quien va a ocupar la presidencia".

La elección del secretario ejecutivo dijo, se dará a partir del próximo 4 de abril cuando el presidente del Consejo General del INE presentará una propuesta que tendrá que deberá tener la aprobación de dos terceras partes del Consejo General, es decir tener al menos el voto de ocho consejeros.

Y espera que quien proponga el nuevo presidente del INE en el cargo que hoy deja "tenga un perfil de imparcialidad y la disposición de defender la autonomía ante cualquier poder".