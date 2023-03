"A lo mejor quiere empleo de manera vitalicia… cinicazo"

Como cínico calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador al secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo quien dio a conocer que tras la publicación del “Plan B” de la ley electora, fue cesado y presentará un recurso legal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Durante la mañanera el Primer Mandatario presentó de inmediato una lámina en la que se detalla el sueldo del funcionario electoral y que detalla un ingreso neto de más de 160 mil pesos mensuales, algo que dijo, ha recibido por 15 años.

“Es muy probable que el poder judicial anule la ley electoral y él regrese a su cargo y pueda tardar otros 15 años… entonces no, está re bien así, son unos cinicazos, una vez más sostengo, la ley electoral que están impugnando no afecta en nada el funcionamiento del INE, lo que propone esta ley es obtener algunos ahorros, ni siquiera muchos porque como no se pudo hacer la reforma constitucional se van a tener que seguir destinando 25 mil millones de pesos para la organización de las elecciones, las más caras del mundo”.

Incluso comentó que seguramente Jacobo Molina desea tener un empleo vitalicio, lo cual no puede ser ya que México es una República más no una monarquía. Este jueves nuevamente López Obrador se fue contra los manifestantes que el pasado domingo se concentraron en el Zócalo capitalino para defender al INE, entre ellos destacó al ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro quien dijo, con mala fe, lo acusó de querer quitar la autonomía de las universidades tras la modificación en lo electoral.

“Planteando de manera perversa que nosotros íbamos a intervenir en las universidades, pura politiquería, es increíble que haya habido rectores como este señor de la UNAM, de nuestra alma mater, vieran la mala fe, el querer culparnos de todo”.

Así mismo respondió a las críticas y reproches que ahora actúe contra el organismo electoral cuando gracias a él, logró ser Presidente de la República Mexicana.