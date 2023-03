Sociedad no acepta que mi hija use pantalón: Paula Hernández, mamá de Paola

“No puedo obligar a mi hija a verse o a vestirse como ella no quiere, uno está a cargo de los hijos, pero no por eso vamos a reprimirlos… mi hija tiene ya casi 3 meses que lamentablemente no puede tomar clases… la comunidad simplemente no acepta que Paola quiera usar pantalón” afirma Paula Hernández, madre de Paola.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin, la madre de la adolescente de 12 años estudiante de Telesecundaria en Oaxaca afirma “el problema somos los adultos que no logramos entender”,

Detalló que al inicio de clases en enero contó con el apoyo de la directora del plantel ubicado en su comunidad, quien le entregó el uniforme con pantalón y de quien reconoció “liderazgo y sentido común”.

Sin embargo, luego de presentar el caso al Comité Técnico y el Comité de Padres de Familia se opusieron, argumentando el respeto al reglamento. “no era mi intención llegar a estas alturas de una demanda… pero fue la mejor decisión parece ser que hasta ahora se le da la atención”, “yo apoyo a mi hija, porque sé que con usar pantalón no le hace daño a nadie” “a ella no le gusta vestirse como niña”.

“Imposible que las autoridades puedan sensibilizar a la sociedad, no lo aceptan”. “se me propuso que mi hija sea removida de la institución”. “No lo acepté porque representa un gasto... y un peligro para mi hija”.

“Los compañeros son bien comprensivos y solidarios… ellos no son el problema, el problema son las personas adultas”. “Yo entiendo las reglas, también fui estudiante, pero se que usar pantalón no la va a hacer una delincuente ni una drogadicta”, afirma.