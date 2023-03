Oscar 2023: Lista completa de los ganadores a lo mejor del cine

Este 12 de marzo se realizaron los Premios de la Academia a lo mejor del cine, donde Guillermo del Toro se llevó el galardón a Mejor película de animación por Pinocho, el Mejor actor fue Brendan Fraser y Mejor Actriz, Michelle Yeoh, finalmente la Mejor Película se la llevó "Todo en todas partes al mismo tiempo".

Aquí la lista completa de los ganadores de la estatuilla de los Oscar 2023



Mejor película: Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

Mejor dirección: Daniel Kwan, Daniel Scheinert - Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

Mejor actriz: Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

Mejor actor: Brendan Fraser - The Whale ("La ballena")

Mejor actriz de reparto: Jamie Lee Curtis - Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

Mejor edición: Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

Mejor guion original: Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo")

Mejor guion adaptado: Women Talking ("Ellas hablan")

Mejor película internacional: Im Westen nichts Neues ("Sin novedad en el frente") - Alemania

Mejor fotografía: Im Westen nichts Neues ("Sin novedad en el frente")

Mejor banda sonora: Im Westen nichts Neues ("Sin novedad en el frente")

Mejor película de animación: Guillermo del Toro's Pinocchio ("Pinocho")

Mejor canción original: Naatu Naatu - RRR

Mejor diseño de producción: Im Westen nichts Neues ("Sin novedad en el frente")

Mejor maquillaje y peluquería: The Whale ("La ballena")

Mejor vestuario: Black Panther: Wakanda Forever ("Pantera negra: Wakanda por siempre")

Mejores efectos visuales: Avatar: The Way of Water ("Avatar: el camino del agua")

Mejor sonido: Top Gun: Maverick

Mejor largometraje documental: Navalny

Mejor corto de ficción: An Irish Goodbye

Mejor corto documental: The Elephant Whisperers

Mejor corto animado: The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse ("El niño, el topo, el zorro y el caballo")