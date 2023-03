“No hay suficiente custodia que me garantice la vida”: Raymundo Ramos

“Soy espiado por un área de inteligencia que no aparece en el organigrama oficial, por una institución del Estado mexicano que cuenta con todos los recursos económicos, humanos y tecnológicos y que al final yo no entiendo el motivo”, “lo más terrible es que pone en riesgo a las víctimas que acompañamos”, afirmó el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, detalló que su teléfono fue infectado por Pegasus en el tiempo en que defendían el caso de unos jóvenes que en un enfrentamiento con el Ejército “fueron rematados” en junio de 2020, dan a conocer el tema en agosto y en septiembre El Universal da a conocer un video con uno de los familiares. Tiempo en el cual dijo, “mi teléfono es espiado”.

Sin embargo, aseguró “siento y sospecho que en este momento sigue el espionaje”; “esto nos pone en riesgo a un servidor, a mis colaboradores, mi familia y lo más terrible aún es que pone en riesgo a las víctimas que acompañamos”. “Si el presidente no está enterado de estas intervenciones es grave”

Ante la seguridad que podría tener dijo, “la mejor protección es la verdad y es el reconocimiento de responsabilidad el Secretario… y que el gobierno tomara con seriedad el tema”. Pues señaló que de acuerdo con los documentos oficiales obtenidos de Guacamaya Leaks, 'el tema “Nuevo Laredo' se abordó en una agenda en la que está el secretario de la Defensa y su plana mayor”.

“No aceptaría custodia…, son integrantes en retiro del Ejército y la Marina y no les tengo confianza”. “No habría suficiente custodia que me garantizara la vida… y no pondría en riesgo la vida de inocentes para que me protegieran”.

“No he sido requerido por ninguna autoridad ni citado por autoridades, pero aun cuando haya cometido algún delito estoy a disponibilidad, pero no por un acto de venganza”, ”no tengo más poder que la búsqueda de la verdad”.

Ante los hechos violentos en Tamaulipas, señaló que "los municipios tienen una agenda rosa”, y “los ciudadanos están hartos”, ”no hay una estrategia real y la respuesta es la militarización”, concluyó.