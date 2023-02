Condena a García Luna, juicio sumario al sexenio de Calderón: Jorge Volpi

La sentencia condenatoria para Genaro García Luna es para todo el equipo que encabezó, sobre todo durante los sexenios de Fox y Calderón; es también un juicio sumario al sexenio de Caderón, aunque él se resista a aceptarlo, y por supuesto a la guerra contra el narco, afirmó el escritor Jorge Volpi.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, señaló que este juicio “revela sobre todo una política global fallida que nace en Estados Unidos y que desde ahí es contra ellos mismos”.

“Lo que revela es que la estrategia de guerra contara las drogas que nace como concepto en Estados Unidos y que viene de su tradición puritana que ha impuesto al mundo está condenada al fracaso”.

"Los precios de las drogas no han disminuido lo que hemos tenido es una catarata de muertes y una corrupción" que siempre toca a los que en teoría la combaten, “la prueba clara de un sistema que no funciona en absoluto”. “La condena no va a cambiar por si misma el sistema estadounidense”.

“Están dejando caer a García Luna como artífice… una oveja negra en esta lucha, en vez de dar cuenta que refleja una parálisis sistémica que tiene que haber englobado a otras áreas del gobierno mexicano de seguridad tanto civil como militar y que por supuesto de la DEA”.

“La corrupción en la política de drogas se vuelve inevitable y no ha cambiado demasiado después de que García Luna no ha estado en el poder, en el sexenio de Peña Nieto e incluso en este de López Obrador”.

Recordó que “el caso de Florence Cassez ya muestra lo que era García Luna, alguien decidido a pasar por encima de la justicia, a que la venganza personal fuera lo primordial los intereses políticos por encima del debido proceso, a estos entramados mediáticos”. “Aun así…el presidente Calderón decide nombrarlo secretario de Seguridad pública”.

“En nuestro país de manera seria no ha habido una investigación ni por parte de la Fiscalía ni por parte de la inteligencia financiera”. “En México la justicia no está diseñada para actuar imparcialmente, la justicia no funciona en ningún sentido y solo actúa políticamente”.