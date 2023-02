Morena va a pedir a la FGR que investigue al ex presidente Felipe Calderón

El presidente de Morena, Mario Delgado, aseguró que va a pedirle a la Fiscalía General de la República FGR) que investigue al ex presidente Felipe Calderón.

“Que busque elementos”, demandó, luego de conocerse el veredicto de un jurado de Estados Unidos que encontró culpable al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de cinco cargos relacionados.

El dirigente morenista expresó que “lo de hoy cambia todo. Ya no estamos hablando de un debate político. No estamos hablando de una especulación ni de una guerra de noticias, estamos hablando de que un jurado encontró culpable de cinco delitos, cuatro por narcotráfico al responsable de la seguridad del presidente Calderón, el que nos metió en la supuesta guerra contra el narcotráfico.

Vamos a hacerle un exhorto a la Fiscalía a que busque elementos porque ¡qué bueno que se busque justicia en los Estados Unidos, pero aquí fue donde actuó!”.

En conferencia de prensa, Mario Delgado aseguró que el ex presidente Calderón no debe decir ahora que no estaba enterado de los nexos de García Luna con el crimen organizado.

“La pregunta obligada es si el ex presidente sigue con su teoría de que él no estaba enterado. De verdad el no sabría de que su subalterno estaba actuando a favor de un grupo. Nadie le cree de que no estaba enterado”.

Por eso, ironizó, Felipe Calderón está llamando desde España a la marcha del próximo domingo.

“Allá desde su suite en Madrid tuiteó ayer, pues que todo vayan a la marcha, a lo mejor quiere que digan Felipe no se toca porque a lo mejor ya sintieron ahí que el líder de la derecha como pretende el asumirse... En realidad lo que quiere es que alguien lo defienda para seguir impune y lo que sugerimos a los organizadores de la marcha que cambien el lema que diga Felipe 'No se toca', pero nosotros si vamos a pedir que se investigue”.