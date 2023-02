Sheinbaum miente, sabe de la carpeta en mi contra desde 2022: Taboada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México miente, hace un año le hice saber a Claudia Sheinbaum de la carpeta de investigación en mi contra, lo platicamos en privado y lo sabe su gabinete, "no puede decir que no sabe, conduce desde la jefatura de gobierno estas investigaciones", señaló Santiago Taboada, alcalde en Benito Juárez, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, explicó que las órdenes de aprehensión contra tres de sus excolaboradores, entre ellos la directora de obras que tiene una "capacidad probada", no están vinculadas con ningún piso o departamento de más.

Detalló que un Director General de Obra de la Secretaría de Desarrollo Urbano de Sheinbaum dio por bueno los niveles, departamentos y área libre de un inmueble, pero en 2022 un perito de la Fiscalía dice que no hay pisos ni departamentos de más, pero hay un 10% menos de espacio libre.

"Por esa razón giran la orden de aprehensión, yo soy muy claro, ni un piso de más ni un departamento de más, aquí estoy defendiendo a mi gobierno porque llevo casi 5 años gobernando y lo he hecho bien (...)tengo el oficio donde yo me presento en la Fiscalía y les digo desde el 2022 'aquí estoy, ¿de qué se me investiga? Y nada".

Reiteró que se trata de una carpeta armada que se inició de manera anónima a partir de que anunció sus intenciones de buscar la jefatura de Gobierno.

"Solo existen los (cárteles) de las drogas y del narco; si hay irregularidades que se investiguen"

Rechazó además que exista un Cártel Inmobiliario y destacó que aunque se habla mucho de eso, no se hacen cargo de que la Seduvi es la que otorga cualquier documento de uso de suelo y también está vinculado el Registro Único de la Propiedad en este tipo de trámites.