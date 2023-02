Coahuila pinta para victoria del PRI; en Edomex 'hay tiro': Roy Campos

Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, compartió en Así el Weso lo que señalan las encuestas rumbo a las elecciones para renovar gubernaturas en Coahuila y el Estado de México este año.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, dijo que las encuestas señalan que en Coahuila el PRI 'pinta' como favorito, cuando en los últimos seis años no ha sido favorito en nada.

En Coahuila (el PRI) se vuelve favorito porque hay un gobernador bien evaluado y porque logró sacar a un candidato popular y Morena se peleó entre ellos; y ya al grado de que el presidente de Morena te diga que por esa división pueden perder, para que un partido diga que puede perder es porque la ven difícil.

Por su parte, en el Estado de México dijo que 'hay tiro' y anticipó una elección cerrada aunque las encuestas actuales pongan a la morenista Delfina Gómez hasta con 15 puntos arriba.

Pero esto se va a cerrar, primero porque el cambio no va a ser, es lo que está tratando Morena, Morena dice ‘saquemos al PRI’ como diciendo ‘nosotros somos el cambio’. No, la gente que quiera el cambio más bien va a votar contra Morena porque el gobierno de Morena es fuerte, es el presidente López Obrador. Yo creo que se va a cerrar, el PRI tiene estructura, su candidata no es mala; el PAN tiene estructura en municipios del poniente, creo va a ser igual que la elección del 17 muy competida o como en el 21.

Añadió que otro acierto del PRI y su candidata fue sumar a Nueva Alianza que tiene registro en el Estado de México, lo que se traduce en 100 mil votos de los maestros que cierran más aún la contienda.

Finalmente, opinó que rumbo al 2024, aunque actualmente las cúpulas de los partidos de oposición están viendo lo que les conviene y no lo que le conviene al país, cuando venga la votación presidencial van a votar "por el que sea que pueda ganarle a Morena".

También descartó que la oposición esté buscando captar a alguna 'corcholata' morenista inconforme con los resultados del próximo proceso interno para definir al candidato presidencial. Por un lado, descartó que el canciller Marcelo Ebrard se vaya del partido, pues tiene cabida en los proyectos del próximo candidato o candidata, mientras que sí ve una posibilidad de que salga del partido el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pero "no veo a la oposición diciendo 'estamos tratando de esperar a Monreal para hacerlo candidato'", finalizó.